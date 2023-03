Eden Hazard: “Ik zou graag bij Real blijven. Ik wacht maar op één ding, en dat is bewijzen dat ik nog kan voetballen”

“Ik zou graag hier blijven. Ik heb altijd gedroomd van deze club. Ik wacht maar op een ding, dat is op het terrein kunnen bewijzen dat ik nog kan voetballen, ook al twijfelen de mensen, wat normaal is”, vertelt Hazard.

De 32-jarige Hazard kwam in 2019 voor liefst 115 miljoen euro naar Madrid maar kon er zich nooit doorzetten, onder meer door blessures. Zijn laatste optreden in La Liga dateert van 11 september tegen Mallorca op de vijfde speeldag. Inmiddels zijn we twintig speeldagen verder in de Spaanse competitie. “Slechts één iets kan me uit deze spiraal waar ik inzit halen, en dat is spelen”, meent Hazard. “Na maanden zonder wedstrijd weet ik dat ik geen vijf doelpunten zal scoren in mijn eerste match. Ik heb tijd nodig. Maar bij Real heb je dat niet.”

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News

Hazard, die na het WK afzwaaide als Rode Duivel, geeft toe te twijfelen aan het vertrouwen van zijn coach Carlo Ancelotti. “We praten niet maar er is respect”, zegt hij. “Ik zie op training dat ik iets kan toevoegen. Fysiek voel ik mij goed. Maar er zijn andere spelers die goed draaien. Ik vraag niet om 90 minuten te spelen maar alleen om mij nuttig te voelen. Vorig seizoen was de situatie moeilijk om mee te leven. Nu raakt het mij minder.”

Hazard zegt nog dat sommige ploeggenoten hem aanraden te vertrekken. “Want ze zien mijn kwaliteiten. Maar dat is voor mij geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier iets kan bijdragen.”

‘The Athletic’ schreef eerder al dat Hazard erover nadenkt zijn contract tot eind volgend seizoen gewoon uit te doen. Gesterkt door het feit dat zoon Leo ondertussen bij de jeugd van Real heeft getekend. Gesprekken met Real zijn er nog niet geweest. Nieuws dat ze daar ook niet graag zullen lezen. En nieuws dat supporters nog meer de kast op zal jagen. Zeker de passages dat zijn duurste en bestbetaalde speler/flop ooit zijn contract van 25 miljoen euro bruto per jaar niet zomaar op wil geven. Onderhandelingen met andere clubs lopen er niet.

Volledig scherm De laatste minuten van Hazard (rechtsonder) in het shirt van Real: op 3 januari in Caceres tegen CP Cacereno voor de Spaanse beker. © AFP

Hazard had in februari een gesprek met zijn adviseurs. Daar werd geen echte beslissing genomen. Voor het WK had hij nochtans de deur op een kier gezet voor een vertrek: “In januari is een transfer onmogelijk. Zeker met mijn gezin, dat het naar zijn zin heeft in de stad. Volgende zomer is die mogelijkheid er wel. Ik heb nog een jaar contract. En als de club me dan zegt ‘Eden, bedankt voor die vier jaar, maar we hebben liever dat je gaat’, dan moet ik die beslissing accepteren. Dat is normaal. Ik zou graag meer spelen.”

Het is wachten tot Real hem nu de deur wijst. Dat heeft de club in het verleden wel nooit gedaan. Ook niet met Gareth Bale die op eenzelfde uitlooptraject is geduwd.

KIJK. Hazard toch even te zien wanneer hij medaille ophaalt na verloren Spaanse Supercup

Volledig scherm Hazard met Vinicius Jr. op training. © ANP / EPA