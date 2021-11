Eden Hazard hersteld van buikgriep: Rode Duivel meldt zich weer aan bij Real Madrid

1-4 werd het dit weekend voor Real Madrid bij Granada, maar dat was dus opnieuw zonder Eden Hazard. De Rode Duivel ontbrak met gastro-enteritis, een buikgriep in de volksmond. Volgens trainer Carlo Ancelotti voelde Hazard zich te slap om gisteren te spelen. De Italiaan was er wel snel bij om te zeggen dat het enkel om een buikgriep ging en niets ernstigers.

Met nog zes wedstrijden in amper drie weken tijd draaien ‘Los Blancos’ overuren de komende tijd. De ideale gelegenheid om Eden Hazard wat speelminuten te gunnen. De Rode Duivel meldde zich maandag aan voor de training. Hij was aanwezig op Valdebebas, trainde in de gym en kwam dus niet op het veld. Afwachten of hij wordt opgenomen in de selectie voor het Champions League-duel tegen Sheriff Tiraspol woensdag.