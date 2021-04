Eden Hazard eindelijk terug, Courtois: “Je zag meteen dat sprankeltje licht weer, maar wat egoïstischer mag”

Minuut 77. Enter nummer zeven. Eden Hazard. Na 42 dagen in de lappenmand maakte hij z’n wederoptreden - zijn laatste wedstrijd dateerde alweer van 13 maart. Puntenverlies kon de Rode Duivel niet meer afwenden. Maar hij stapte ongetwijfeld opgetogen van het veld. Hopelijk is hij nu écht vertrokken. Voor lang. “Hij gaf goede signalen”, zei coach Zidane kort na de wedstrijd. “Ik ben blij. Hazard gaat ons veel bijbrengen. Wij gaan tot het einde van het seizoen kunnen profiteren van hem.”

En ook Courtois stak in de mixed zone na de partij Hazard een hart onder de riem toe. “Eden is prima teruggekeerd. Hij is klaar om alles te geven”, sprak Courtois. “Je zag meteen dat sprankeltje licht in zijn voetbal. Een echte knal was zijn invalbeurt niet - daarvoor had hij op doel moeten trappen bij die ene mogelijkheid. Spijtig dat Eden dat niet deed, maar hij zag Vinicius en speelde tot bij hem. Op zo'n momenten moet Eden egoïstischer zijn. Het puntenverlies is natuurlijk teleurstellend. We hebben er alles aan gedaan om nog te winnen, maar het was niet genoeg. Wees gerust, we zullen blijven vechten!”

Bekijk hier de fase waarover Courtois het heeft:

De eerste helft op de fijne grasmat in Valdebabas was één langgerekte geeuw. Zat Real al met de gedachten bij het Champions Leagueduel tegen Chelsea van komende dinsdag? De mooie tekeningen waren op één hand te tellen. De kansen, of beter kansjes, eveneens. Benzema was voor rust de bedrijvigste Madrileen, Claudio Bravo dook zijn verre trap uit de hoek. Aan de overkant moesten we het stellen met een lage niet-gekadreerde schuiver van Canales. Voorts enkele lauwe standjes voor doel, maar dat was het zowat na 45 minuten in de gietende regen.

Brede Courtois

Na rust gaandeweg meer opwinding. Met een voorzet - of was het toch een schot? - van Rodrygo die zomaar tegen de dwarsligger vloog en Bravo die een poging van Modric uit z’n kooi dook. En twee loepzuivere mogelijkheden aan de overzijde. Guido trapte eerste slap in de handen van Courtois, nadien miste Borja Iglesias oog in oog met onze nationale nummer één, die zich goed breed had gemaakt.

De tijd drong, Vinicius vergat een tegenstoot nog af te werken. En dan, invaller Hazard met een goeie actie. Hij vond tijd en ruimte op de rand van de zestien om te schieten, maar speelde toch nog af. Het had een retour van formaat geweest...

Geen zege dus voor Real, dat morgen leider Atlético vijf punten kan zien uitlopen en mogelijk ook FC Barcelona naast zich moet dulden. Spannend is het wel.

