Eden Hazard behoort nog niet tot Real-selectie voor topper tegen Atlético

Hazard liep dertien dagen geleden tijdens de competitiewedstrijd tegen Alavés een spierblessure op in het rechterdijbeen. De kapitein van de Rode Duivels had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierkwetsuur.

Zidane kan zaterdag tegen Atlético wel opnieuw rekenen op Dani Carvajal en Federico Valverde, die na fysieke problemen hun wederoptreden in de selectie vieren. De Fransman probeerde op zijn persbabbel alvast de favorietenrol naar de Rojiblancos en Rode Duivel Yannick Carrasco te schuiven. "Zij zijn de favoriet, dat laten ze iedere wedstrijd weer zien. Wij kunnen weer laten zien waartoe we in staat zijn. De pers roept dat dit een finale wordt. Maar voor ons is iedere wedstrijd een finale. We willen er een geweldige wedstrijd van maken, net als eerder deze week tegen Gladbach."

Atlético is nog altijd ongeslagen in La Liga en voert met 26 punten uit tien wedstrijden de ranglijst aan. Real heeft 6 punten achterstand en bovendien een wedstrijd meer gespeeld. De Madrilenen presteren wisselvallig dit seizoen en verloren in de Spaanse competitie al drie keer. De ploeg van Zidane overtuigde woensdag wel in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach (2-0) en wist zo de knock-outfase te bereiken.

