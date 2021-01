Deschamps vergeeft Benzema uitspraken van vijf jaar geleden nog altijd niet: “Hij heeft mijn naam door het slijk gehaald en daar lijd ik nog elke dag onder”

550 matchen voor Real Madrid, 262 goals en 140 assists - dat zijn er meer dan Cristiano Ronaldo nota bene. Karim Benzema is wat ze aan de overkant van Het Kanaal een ‘modern day legend’ noemen. En toch krijgt de Fransman betrekkelijk weinig aandacht of waardering voor zijn sterke prestaties door de jaren heen en daar zit het brokkenparcours dat hij buiten Madrid heeft afgelegd voor een groot stuk tussen.

Benzema werd recent nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid wordt ervan verdacht zijn voormalige ploegmaat bij de Franse nationale ploeg te hebben aangemoedigd om geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden intieme beelden van Valbuena te verspreiden.

Valbuena moest naar verluidt 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en vroeg eerder aan het gerecht om het onderzoek te annuleren, maar daar is de Franse justitie dus niet op ingegaan. Door de affaire, die dateert uit 2015, verloor Benzema zijn plaats in de nationale ploeg.

Al wordt er gefluisterd dat er ook meer aan de hand was. In een interview met Marca in 2016 antwoordde Benzema - Fransman van Algerijnse origine - op de vraag of bondscoach Didier Deschamps zich racistisch laat beïnvloeden in zijn selectiepolitiek als volgt: “Ik denk niet dat hij racistisch is, maar hij is op een bepaald moment wel geplooid voor racistische strekkingen in Frankrijk.”

“Ik weet niet of het zijn beslissing is geweest dat ik niet meer deel uitmaak van de nationale ploeg. Ik kwam altijd goed overeen met hem en de bondsvoorzitter. Ik heb met geen van hen een probleem. Integendeel, het zijn zij die beweren dat ik altijd problemen maak en dat ik nooit gelukkig ben. Dat is niet waar. Ik heb miljoenen volgers en dan proberen ze te vertellen dat mensen me niet mogen.”

De woorden van Benzema een vijftal jaar geleden zitten Deschamps nu nog altijd hoog. Een terugkeer naar Les Bleus zit er dan ook niet in voor de man die 29 keer scoorde in 77 optredens. Deschamps zegt in een interview met RTL de aanvaller zijn uitspraken nooit te zullen vergeven. “Hij heeft mijn naam en mijn familie door het slijk gehaald en dat is onacceptabel. Ik lijd nog steeds onder de gevolgen van zijn uitlatingen. Dat vergeet ik nooit.”

