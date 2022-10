De rugblessure van Thibaut Courtois uitgelegd: “Alles loopt volgens boekje, maar... rentree mag niet op zich laten wachten”

BUITENLANDS VOETBALOok zonder Thibaut Courtois in doel klaarde Real Madrid de klus in de Clásico tegen Barcelona (3-1), maar toch kijkt de Koninklijke halsreikend uit naar de rentree van hun eerste doelman. Over een week zou de 30-jarige doelman van de Rode Duivels weer tussen de palen moeten staan. Anders zou z'n rugblessure wel eens ernstiger dan gevreesd kunnen zijn.

Voorlopig is er evenwel geen reden tot paniek. Zijn herstel is er zelfs eentje uit de boekjes, zo meent topdokter Johan Bellemans, hoofdarts bij het BOIC. Thibaut Courtois klaagde een eerste keer over z’n rug net voor de interland met de Rode Duivels in de Nations League tegen Nederland. Nadat het weer even beter ging, keerde de pijn in Madrid al snel terug. Onderzoek wees uit dat hij met een ontsteking in het sacro-iliacaal gewricht zat, die tot zenuwpijn leidde in de onderrug. “Dat vraagt ongeveer drie weken herstel,” zegt Bellemans. “Dat betekent dat Courtois nu stilaan weer aan het trainen moet zijn. Binnen de tien dagen zou hij dan inzetbaar moeten zijn en komt zijn WK zeker niet in gevaar.” De Rode Duivels beginnen er in Qatar aan over exact 37 dagen.

Courtois, die in totaal vijf wedstrijden in het witte shirt miste, hervatte vrijdag de keeperstrainingen bij Real. In het beste geval maakt hij woensdag zijn rentree bij Elche, of anders zaterdag tegen Sevilla. “Anders ziet het er niet zo goed uit,” waarschuwt Bellemans. “Want dat zou kunnen betekenen dat hij met compressie op de zenuw of een dreigende compressie zit. Dat kan leiden tot krachtvermindering en spieruitval. En dan ben je veel langer buiten strijd.”

Quote Vroeger werd er nog geprutst en gepruld aan de rug met injecties en zo, maar dat deed op termijn meer kwaad dan goed. Johan Bellemans, hoofdarts BOIC

Voorlopig wijst niets op zo’n worst case scenario. In Valdebebas, het oefencentrum van Real, kreeg Courtois de nodige kinesitherapie en aangepaste oefeningen, die vooral gericht zijn op core stability, om de rug te stabiliseren. Dat zal voortaan deel uitmaken van zijn dagelijkse routine, weet Bellemans. “Elke atleet moet eigenlijk zo’n preventieschema inbouwen. Dag in, dag uit, van jongaf aan, tot het einde van zijn carrière. Eens je ermee te maken krijgt, is de kans ook groter dat je hervalt. Ik zeg dat altijd aan sporters: ‘Dit is voortaan een precaire schakel in je lichaam, waar je veel aandacht aan moet besteden. Doe je dat niet, dan riskeer je elke keer vier tot zes weken buiten strijd te zijn. Het kan ook leiden tot krachtverlies en dan wordt iedereen nerveus, want een operatie is in dat geval niet meer veraf.”

Eigenlijk is het ongebruikelijk dat een keeper zo’n blessure oploopt, zegt Bellemans nog. Het komt veel meer voor bij gymnasten of meerkampers, die hun rug veel intenser belasten. “Het wordt ook wel makkelijk in de krachtzaal opgelopen, wanneer er technisch niet juist met gewichten wordt omgegaan. Nu is Courtois morfologisch wel voorbeschikt. Met zijn gestalte (2m) en lange ledematen werken er grotere hefbomen op zijn onderste rugsegment.”

Zonder Courtois, en met Andriy Lunin tussen de palen, sloot Real Madrid gisteren de Clásico tegen Barcelona toch met een overwinning af. Benzema en Valverde zorgden nog voor de rust voor twee Madrileense treffer, Torres prikte zeven minuten voor tijd tegen maar Rodrygo nam vanop de penaltystip alle twijfels weg. De 3-1-zege bracht de Koninklijke weer aan de leiding in la Liga.

Het is dus nu wachten op Courtois, die met het WK in gedachten geen risico’s wil nemen en de voorkeur geeft aan een voorzichtige en conservatieve benadering van zijn blessure. Bellemans: “En daar heeft hij helemaal gelijk in. Vroeger werd er nog geprutst en gepruld aan de rug met injecties en zo, maar dat deed op termijn meer kwaad dan goed. Zoals ik al zei: alles loopt volgens het boekje.”

