De grote Jude Bellingham-show: Real-aanwinst scoort twee keer en kruipt ook in rol van aangever

KIJK. Van grote held naar anonieme speler: de pijnlijke aftocht van Eden Hazard

Het begon allemaal veelbelovend. In juni 2019 werd Eden Hazard als grote held voorgesteld in Bernabeu. Zeven doelpunten, 3.736 speelminuten en vier seizoenen later is dat verhaal nu afgelopen. De pijnlijke viering van de Copa Del Rey is tekenend voor de periode van Hazard bij de Madrilenen.