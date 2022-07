“De ene deur gaat dicht, maar een andere gaat open”: krijgt Hazard een ‘nieuwe rol’ bij Real?

La Liga Spaanse media zien Eden Hazard opstaan uit de doden: “Zijn naam wordt weer met een beetje respect genoemd”

Het is te vroeg om te zeggen dat hij helemaal terug is, maar Eden Hazard (31) gaat wel nog eens in positieve zin over de tongen. De Spaanse media hebben het over “eerherstel” na zijn winning goal in de bekermatch tegen Elche - bij Marca en AS pronkt hij op de voorpagina. “Eden Hazard is tot leven gewekt, en dat is geen kleinigheid.”

21 januari