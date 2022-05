De eerste wonde die Eden Hazard nalaat, is meteen de diepste: slachtoffer staat twee maanden aan de kant met twee gebroken botjes

LaLiga25 minuten kreeg Eden Hazard in zijn terugkeer bij Real Madrid. Daarin één stevige fout. Hij stak zijn been gevaarlijk hoog de lucht in. Zijn studs liet hun sporen na op de voet van Carlos Akapo, die twee botjes brak en zich afvraagt of Hazard niet te licht bestraft werd met geel. De eerste wonde die de Rode Duivel in zijn profcarrière nalaat, is meteen de diepste.

85 dagen na zijn laatste minuten voor Real stond Eden Hazard weer op het veld. Op de voorlaatste speeldag tegen Cadiz (1-1) kreeg hij 25 minuten. Hazard ontving een zeldzame gele kaart nadat hij te gretig zijn been in de lucht zwaaide. Hazard had de intentie een bal te controleren, maar kwam hopeloos te laat. Zijn tegenstander blesseerde zich toen die vol de onderkant van de hoge voet van Hazard raakte.

Carlos Akapo schreeuwde het uit en moest na een blessurebehandeling noodgedwongen naar de kant. “Dit lijkt een ernstige blessure te zijn”, zeiden ze bij bij Cadiz na de match. Na de scans kwam maandag het verdict. Naast een bloedende voet brak Akapo twee botjes. Met een bijhorende foto van zijn voet en een afdruk van de scan maakt Akapo een punt. Terwijl Hazard er met een gele kaart vanaf komt, staat hij 6 tot 8 weken aan de kant.

De eerste wonde die hij als profvoetballer nalaat, is meteen de diepste. Nooit zijn carrière blesseerde Hazard iemand - ook hier had hij niet de intentie om de tegenstander te kwetsen. In 625 wedstrijden in clubverband beging Hazard in de nationale en Europese competities zo’n 324 overtredingen. Zelfs kreeg hij er 704 mee. Bij Real Madrid hield hij twee keer een gebroken enkel over aan een schop: de eerste na een challenge van Thomas Meunier in de Champions League. Destijds in de Premier League was hij met voorsprong de meest geviseerde speler - tot bloedende enkels toe.

Hazard excuseerde zich zondag uitgebreid bij Akapo

Zelf lokte Hazard zondag twee kaarten uit. Real had in Zuid-Spanje zijn sterren thuisgelaten. Coach Carlo Ancelotti bevestigde zaterdag dat Hazard zinnens is om te blijven: “Zijn plan is duidelijk: hij wil blijven. Hij is erg gemotiveerd om zich te bewijzen.” Ondanks de tegenslag van de afgelopen drie jaar zijn Hazard en zijn gezin erg gelukkig in Madrid. Met wellicht Mbappé, Benzema, Vinícius, Rodrygo en Asensio voor hem in de offensieve pikorde, zal het knokken worden.

Courtois zat niet in de kern. Zijn doublure Andriy Lunin liet zich in positieve zin opmerken door een strafschop te pakken — al had hij die ook zelf veroorzaakt.

Volledig scherm Mariano bracht Real op voorsprong. © AP

