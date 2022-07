Daar knuffelen ze Eden! Hazard hervat trainingen bij Real Madrid en maakt zich op voor een andere rol

Zijn gewicht is al bijna drie jaar geen issue meer bij de staf in Madrid. Hij heeft zijn persoonlijke schema goed opgevolgd. Hazard is klaar om zijn plek af te dwingen. Ook als dat op een andere positie is dan de linksbuiten, waar Vinicíus Junior incontournable is. Coach Ancelotti is immers ook zinnens om hem dit seizoen te gebruiken als valse 9. Ancelotti in een interview met de clubmedia: “Ik speel met het idee om Hazard uit te proberen als valse 9. Hij zou ons daar een bijkomende optie kunnen geven.” Hij is dus ook back-up voor Karim Benzema.