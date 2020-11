Daar is Adnan Januzaj: assist voor enige goal die Sociedad op kop houdt en 7,1 op 10

Een opsteker voor Januzaj, nadat hij door bondscoach Roberto Martínez opnieuw niet opgeroepen was voor het recente drieluik van de Rode Duivels. Van Sociedad-coach Imanol Alguaci kreeg hij vandaag wel het vertrouwen. En daar bedankte onze landgenoot voor. In minuut 66 kreeg hij de bal op de rechterflank toegespeeld. Even veinzen en dan de perfecte voorzet richting tweede paal, op het hoofd van de sterke Zweedse spits Alexander Isak. Zijn eerste assist dit seizoen, naast twee goals. Januzaj, die Sociedad vorig seizoen dankzij een late goal op de slotspeeldag in Bilbao ultiem kwalificeerde voor de Europa League, was vandaag in totaal goed voor drie cruciale passes en creëerde twee kansen. In minuut 74 werd hij vervangen.