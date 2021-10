Courtois staat in Camp Nou voor een Kleine Oorlog. Maar wanneer speelt-ie eens die Grote Oorlog?

LaLiga Koeman hoopt dat overige Barça-spe­lers “inspanning leveren” zodat club Messi (34) kan betalen: “Hij is de toekomst van de club”

9 juli De rode boekhouding houdt FC Barcelona in een wurggreep. Barça kan door restricties momenteel geen spelers registreren, omdat het salarispafond is overschreden. Ook het nieuwe contract van Lionel Messi is nog altijd niet getekend en trainer Ronald Koeman hoopt daarom dat de huidige kern meedenkt met de club. Lees: dat de spelers óók een inspanning leveren.