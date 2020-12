Courtois redt met geweldige save meubelen voor Real: “Dankzij hem waren de goals van Benzema iets waard”

La LigaHet was een geweldige save in blessuretijd, van Thibaut Courtois. Geen 2-2, wel enkele seconden later op de tegenaanval 3-1. Onze nationale nummer één immens belangrijk in de thuismatch tegen Athletic Bilbao. “Dankzij hem telden de goals van Benzema”, is de Spaanse pers vol lof. En dankzij Courtois zijn de Madrilenen plots ook medekoploper in La Liga.

Minuut 92. Bilbao-spits Vesga oog in oog met Real-doelman Courtois. De gelijkmaker aan de voet, maar het was onze Rode Duivel die het pleit won met een gewéldige save. Razendsnel reageerde hij met de rechter- en hand. Wat een parade. En levensbelangrijk bij een 2-1-stand. Ook al omdat Karim Benzema in de tegenaanval de boeken dicht deed met zijn tweede treffer in dik twintig minuten. De Koninklijke na een sterke reeks medekoploper in La Liga, naast stadsrivaal Atlético en Sociedad.

In de Spaanse pers uiteraard veel lof voor de redding van onze nationale nummer één. Geen 2-2, wel 3-1. “Dankzij de parades van Courtois tellen de goals van Benzema”, kopt Marca. “Het was een gigantische save in blessuretijd.” Hetzelfde verhaal bij El Mundo Deportivo. “Niet enkel redde hij de meubelen - alweer - hij leidde ook rechtstreeks de tegenaanval in voor de beslissende 3-1 voor Benzema. Dankzij Coutois bleef Real niet met één punt achter.” AS is er dan weer zeker van dat deze redding in de top 5 komt van beste saves van Courtois - en dat wil wat zeggen.

Snel tegen tien

Real bibberde dus tot het einde, nochtans stonden de sterren gunstig na een cadeautje van Raul Garcia. Na nog geen dertien minuten was de Bask zo dom om al zijn tweede gele kaart te pakken. Real kon een hele match van kat-en-muis doen met tien Bilbao-spelers, maar het verviel in z'n oude gewoonten: Real creëerde omzeggens geen kans. Het kwam op voorsprong met een afstandsschot van Kroos. Na de rust konden de bezoekers zowaar gelijkmaken - Mendy liet een breedtepass door z’n benen schieten, Capa stelde in twee tijden gelijk - en hielden zij makkelijk stand. De Bilbao-doelman had echt niéts op te knappen. Tot een kwartier voor tijd Benzema een voorzet in doel kopte. En nóg had Real geen controle over de wedstrijd. Gelukkig kon Real in het slot rekenen op Courtois en Benzema.

Zidane: “Benzema beste Franse spits ooit”

Benzema was de andere Madrileense held van gisteravond. “Voor mij is hij de beste Franse spits ooit”, sprak Zinédine Zidane na de match. “Hij speelt al zo lang voor Real en blijft zichzelf maar uitdagen en bewijzen. Zijn goals en prestaties spreken voor zich. Hij is een complete spits geworden. Geen pure nummer negen, hij denkt niet alleen aan goals. Daarom hou ik zoveel van hem. Hij laat zich ook betrekken in de combinaties, hij creëert kansen voor anderen. Dat is Karim.”

