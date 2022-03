Courtois na de 0-4 in Clásico: “We moeten intern over tactiek praten. Niets werkte” - Piqué: “We zijn terug”

La LigaReal Madrid - FC Barcelona 0-4. Om dat resultaat te vergelijken met de 2-6 in 2009 en de opmars van Barça onder Pep Guardiola is het nog wat te vroeg, maar de oplawaai komt aan in Madrid. Van de Champions League-extase tegen PSG naar een ware afgang tegen de eeuwige rivaal in anderhalve week tijd. Carlo Ancelotti is de gebeten hond, ook door de uitlating van Thibaut Courtois. “We moeten intern over tactiek praten.” In Barcelona, dat met Pierre-Emerick Aubameyang de absolute uitblinker in huis had, strooide er eentje maar al te graag zout in de open wonde. Piqué: “We zijn terug.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is mijn fout”. Ancelotti nam de schuld meteen na de oplawaai op zich. “Dat heb ik de spelers meteen gezegd in de kleedkamer. We waren onherkenbaar. Alles ging mis. Mijn excuses aan de fans.” De 62-jarige Italiaan werd niet uit de wind gezet door zijn doelman, die verhinderde dat de cijfers nog een pak pijnlijker werden. Courtois: “We moeten intern over tactiek praten. Niets werkte. Noch in het begin, noch nadat er later veranderingen werden doorgevoerd.” Een quote die doet terugdenken aan de Courtois’ uithaal richting Wilmots na de verloren EK-opener in 2016, toen hij stelde dat de Duivels tactisch geen antwoord hadden op het Italiaanse plan van Antonio Conte.

Quote ‘Carletto’ mengde zoutzuur met chloorsul­faat, wat een reactie veroorzaak­te die zelfs zijn beroemde wenkbrauw verbrandde. AS

Volledig scherm Ancelotti zwaar onder vuur in de Madrileense pers na de Clásico. © ANP / EPA

AS: “Ancelotti pleegde harakiri”

In de gezaghebbende Spaanse kranten wordt ‘Don Carlo’ alvast niet gespaard. De remontada tegen PSG, vooral bewerkstelligd door de gisteren afwezige Benzema, is al snel vergeten. “Op de dag dat het aangewezen was voor de verdediging te kiezen, doet Ancelotti net het tegenovergestelde. De keuze voor Modric als valse negen was een drama. Een 36-jarige die hoge druk moet zetten, terwijl Real zo ook nog eens zijn regisseur verloor. Waarom geen Jovic of Mariano? Of zelfs Asensio of Isco? (de keuze om Eden Hazard te proberen, wordt niet eens geopperd - nvdr).”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FC Barcelona (@fcbarcelona) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“En na de 0-2 gaat Ancelotti het met drie achterin proberen... iets wat Real dit seizoen nog nooit gespeeld heeft. ‘Ik wilde één op één achterin proberen om druk uit te oefenen op het middenveld’, legde Ancelotti het uit. Op zijn zachtst gezegd een controversiële beslissing tegen twee van de snelste voetballers ter wereld: Dembélé (35,9 km/u) en Aubameyang (35,5 km/u). Met de terugkeer naar vier gaf hij zijn fout snel toe. ‘Carletto’ mengde zoutzuur met chloorsulfaat, wat een reactie veroorzaakte die zelfs zijn beroemde wenkbrauw verbrandde. Hij maakte er een puinhoop van. Harakiri.” Om dan nog even te verwijzen naar andere trainers die weggehoond zijn bij Real. “Queiroz, Benítez, Solari... Ancelotti kan niet zeggen dat hij niet gewaarschuwd is.”

Volledig scherm AS spreekt van "een zwarte nacht". © AS

Marca: “Er zit veel scheef bij Real”

Ook Real-huiskrant MARCA is bikkelhard voor Ancelotti. Op z’n voorpagina zet MARCA een beeld van Courtois en enkele Barça-spelers die vierend weglopen. “Real was compleet gedesoriënteerd zonder Benzema”, klinkt het verderop. “De keuzes van Ancelotti draaiden dramatisch uit. Door Modric hoger te schuiven dan gewoonlijk, verloor hij broodnodige balvastheid en vernuft in het middenveld. En zijn correcties bij rust waren desastreus. Ancelotti bracht Camavinga en Mariano, maar na twee minuten hing de 0-3 al in doel. Pijnlijk. Real zweefde na de kwalificatie tegen PSG, maar staat weer met de voeten op de grond. Als er iets positiefs is aan dit historisch verlies, dan is het wel dat het nog eens duidelijk is dat er veel scheef zit bij Madrid. Wat Barça betreft leek het alsof we terug waren in de periode met Xavi tussen de lijnen. Is dit dan het échte Barcelona post Messi?”

Volledig scherm De voorpagina van MARCA. © MARCA

Xavi, de man die het meest lof werd toebedacht, bleef opvallend rustig. In tegenstelling tot Piqué, die op het veld na de 0-2 “meer, meer” riep en meteen in de kleedkamer tweette ‘We zijn terug’. “Niet verwacht dat we op dit moment in Bernabeu al zo superieur konden zijn, sprak Xavi. “Ik ben verschrikkelijk blij, we hebben hier ook hard voor gewerkt. Of dit vergelijkbaar is met die beruchte 2-6 uit 2009 (match waarin Ronaldinho een open doekje kreeg van de Real-fans, nvdr)? Dat zou je kunnen stellen. We waren inderdaad de véél betere, zowel wat betreft de uitslag als het voetbal. Maar dit is niet het moment om al te gaan zweven. Wij moeten nederig blijven. Dit is geen trofee. Ik zie ons La Liga ook niet meer winnen, nee. Laat ons het objectief niet uit het oog verliezen: een Champions League-plaats. Maar dit is wel een serieuze slag in het gezicht van Real.”

Aubameyang steelt de show

Volledig scherm © AFP

Nadat hij Real met Borussia Dortmund al op de pijnbank had gelegd, beleefde Pierre-Emerick Aubameyang een eerste Clásico om nooit meer te vergeten. De openingsgoal, een gewéldige assist voor Ferran voor de 0-3 en de 0-4 met een lobje over Courtois. Waarna hij ging vieren waar ook Lionel Messi dat deed in 2017. Na de 2-3 in de absolute slotfase trok Messi zijn shirt uit om de fans zijn nummer 10 te showen. Even iconisch werd dat moment voor ‘Auba’ niet, maar het typeert de spits wel. Hij imiteerde Goku, het iconische karakter uit de animatieserie Dragon Ball Z.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ongetwijfeld tot afschuw van Kroos, die zich in het verleden al denigrerend uitliet over de aparte vieringen van Aubameyang. Als spits van Dortmund koos de spits uit Gabon geregeld voor een masker van Spider Man of Black Panther. “Nonsens. Dit past niet bij een voetballer die rolmodel moet zijn”, had Kroos daarover gezegd. Opvallend: Aubameyang pleegde al vroeg in de match een halve aanslag op Kroos - actie waarbij hij blij mocht zijn dat hij geen rood kreeg. Niet eens geel. Ancelotti: “Dat begreep ik alles behalve. Maar ik wil de aandacht niet afleiden van onze wanprestatie of excuses zoeken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Aubameyang lobt de 0-4 over Courtois binnen. © ANP / EPA

Nog enkele Spaanse krantencovers:

Volledig scherm De cover van SPORT. © SPORT

Volledig scherm De cover van Mundo Deportivo. © Mundo Deportivo

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FC Barcelona (@fcbarcelona) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News