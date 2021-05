Courtois komt op Franse tv nog eens terug op emotionele reactie na verloren WK-match: “Mijn reactie toen was overdreven”

Primera DivisionThibaut Courtois was te gast in het Franse tv-programma Telefoot. Onze nationale doelman sprak er onder meer over zijn rol bij Real Madrid. Ze kwamen ook nog eens terug op die verloren halve finale van het WK, uitgerekend tegen Frankrijk. “Een CL-trofee met Real Madrid en een prijs met België, dat zijn twee jongensdromen.”

Waar er in het begin nog kwatongen beweerden dat Courtois niet geschikt zou zijn voor een ploeg als Real Madrid, is onze landgenoot ondertussen al lang incontournable in doel. Week na week houdt hij de ‘Koninklijke’ overeind. En dat vertrouwen voelt Courtois zelf ook. “Ik voel me steeds belangrijker bij Real Madrid. Ik had nooit gedacht in een ploeg als deze te belanden, het is iets dat ik me elke keer afvraag als ik naar het stadion ga. Het is een prachtig verhaal. Iemand die opgroeide in een klein Belgisch dorpje die nu voor Real Madrid mag spelen.”

“Of dit mijn beste seizoen is? Hangt er vanaf of we prijzen pakken. Als je voor Real speelt, dan weet je dat er altijd druk op je zal liggen. Het is de grootste ploeg in de wereld. Als je dan een trofee wint, dat is wat spelen voor Madrid zo mooi maakt. Het is een andere dimensie van het voetbal.”

Volledig scherm Gisteren hield Courtois opnieuw de nul. © AP

WK 2018

Aangezien het een interview was op de Franse televisie, herinnerden ze hem maar wat graag nog eens aan de halve finale van het WK 2018. Frankrijk - België. Destijds beschuldigde Courtois de Fransen van antivoetbal. “Frankrijk voetbalde niet, ze verdedigden. Ze stonden met elf spelers voor hun doel. We zijn verloren van een team dat niet beter is dan wij”, klonk het drie jaar geleden.

Ondertussen is Courtois afgekoeld. “Mijn reactie toen was overdreven. Maar als je voor het eerst in die halve finale van een WK staat en je verliest met 1-0, dan moet je wel boos zijn. Ik was toen gewoon teleurgesteld. Een CL-trofee met Real Madrid en een prijs met België, dat zijn twee jongensdromen. Ik hoop dat het lukt, zo snel mogelijk.”

Volledig scherm Thibaut Courtois hield Pavard van een doelpunt in die halve finale. © EPA