Courtois en Benzema doen het weer voor Real, Hazard aan bank gekluisterd

Met zijn negentiende doelpunt van het seizoen heeft Karim Benzema Real aan de winst geholpen in de uitwedstrijd bij stadgenoot Rayo Vallecano: 0-1. De enige treffer viel in de 83ste minuut. Benzema kreeg de bal aangespeeld door Vinícius Júnior, zijn maatje voorin die er dit seizoen al dertien maakte. Door de zege komt Real Madrid op 60 punten uit 26 duels.

Rayo, dat de vier voorgaande duels in La Liga had verloren, kreeg kansjes, maar kopballen van Sergi Guardiola en Mario Suárez werden gepareerd door een alweer sterk acterende Thibaut Courtois. Aan de andere kant redde Luca Zidane, zoon van voormalig Frans international en oud-trainer van Real Zinédine Zidane, op een schot van Marco Asensio. Casemiro passeerde hem wel, maar had daarvoor buitenspel gestaan.

Invaller Radamel Falcao was in de 80ste minuut dicht bij de openingstreffer, maar Courtois redde. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Real begon dit kalenderjaar met een nederlaag tegen Getafe, maar pakte daarna 14 punten uit zes duels in La Liga. Eden Hazard van zijn kant mocht niet eens opwarmen. Hij bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd.