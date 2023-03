Courtois al vroeg gevloerd, maar Brazilianen van Real keren scheve situatie nog om tegen Espanyol

Buitenlands voetbal Eden Hazard en het gevecht tegen de weegschaal van Benzema: “En toch kan hij als spits spelen”

U ziet het. Carlo Ancelotti zegt het. En Eden Hazard weet het ook. Hij is Karim Benzema niet. Of hoe ondankbaar het is om één van de beste nummer negens ter wereld te doen vergeten. Wij wogen Hazards prestatie tegen Mallorca af op de (weeg)schaal van Benzema. “Eden was nochtans het probleem niet.”