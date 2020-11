Contractverlenging met één doel: worden Guardiola en Messi straks eindelijk herenigd bij Manchester City?

La Liga‘All smiles’ gisteren in het Etihad Stadium. Pep Guardiola blijft nog 2 jaar langer coach van Kevin De Bruyne. Maar dat was zeker niet de reden van zijn contractverlenging. Volgende zomer mag Guardiola zich wellicht aan een nieuwe uitdaging verwachten: Lionel Messi laten uitblinken in de Premier League. En de Argentijn kan in januari zelfs 3 weken als vrije speler onderhandelen met de Citizens.

Opvallend nieuws uit Manchester gisteren: City kondigde de contractverlenging van coach Pep Guardiola aan. De Spanjaard tekende met twee jaar bij tot 2023. Nochtans had het er lang alle schijn van dat Guardiola na dit seizoen zou vertrekken in het Etihad Stadium. Manchester City staat slechts 10de in de Premier League, de magie tussen de ploeg en haar coach lijkt wat uitgedoofd. Dat Guardiola dan toch verlengt, is des te straffer, aangezien hij bij Barcelona en Bayern München voelde dat hij alles uit zijn spelersgroep had gehaald of niets meer te winnen had en daarom opstapte. De troef van het City-bestuur om Pep toch aan boord te houden en hem een nieuwe uitdaging te geven: Lionel Messi. Engelse media zien het alleszins als verklaring waarom Guardiola zijn glimlach terugvond bij het tekenen van zijn nieuw contract, nadat de Spanjaard er de voorbije weken naar verluidt “moe en afgemat” bijliep.

Nieuwe energie voor een nieuwe uitdaging: Messi in de Premier League, aan de zijde van Guardiola. Het is de hereniging waar zowel Leo als Pep al lang van droomt. Maar terugkeren naar Barcelona? Dat wilde de succescoach absoluut niet. Messi naar City dan? Voorbije zomer leek het er lange tijd eindelijk van te zullen komen. De Argentijn gaf aan na 20 jaar Barcelona te willen verlaten, maar de club hield hem aan zijn lopende contract tot medio 2021. Messi voelt zich niet meer thuis in Camp Nou en had een grillige relatie met ex-voorzitter Josep Bartomeu. Onlangs verklaarde de Argentijn nog geïrriteerd dat “hij het beu is om verantwoordelijk te worden gesteld voor alle problemen binnen de club”, nadat de zaakwaarnemer van Antoine Griezmann enkele verwijten in de richting van Messi had gegooid. Die irritaties reflecteren zich ook op zijn prestaties op het veld: Barcelona staat 8ste in La Liga en Messi scoorde dit seizoen 6 doelpunten, waarvan 5 keer vanaf de penaltystip. Veelzeggend. De liefde tussen Barça en Leo lijkt helemaal op.

Guardiola en Messi in 2012. Straks een nieuwe omhelzing in Manchester?

Die liefde wil Messi terugvinden bij Pep Guardiola in Manchester. Het is al jaren de droom van de sjeiks om de Argentijn in de Premier League te zien schitteren. Al bijna een decennium lang werkt de City-top volgens een uitgekiende strategie om Messi binnen te halen. Het startte allemaal 8 jaar geleden, toen Ferran Soriano CEO werd van City. De Spanjaard was tussen 2003 en 2008 al vicevoorzitter en General Manager van Barcelona en maakte dus de start van de carrière van Lionel Messi én het begin van de samenwerking met Pep Guardiola mee. In 2012 volgde sportief directeur Txiki Begiristain zijn CEO naar Manchester en 4 jaar later kwam Guardiola zelf over van Bayern München. Het paste allemaal in het plaatje. Straks zal met Lionel Messi de langverwachte kers op de taart volgen.

Nieuw bestuur prioriteit

Al zal de transfer van Messi naar Manchester City normaal gezien niet voor komende winter zijn. Dat heeft alles te maken met het vertrek van voormalig voorzitter Bartomeu. Die diende eind oktober samen met de voltallige raad van bestuur zijn ontslag in, na maanden van kritiek. Daardoor heeft het nieuwe bestuur ad-interim slechts beperkte bevoegdheden. Officieel luidt het dat het huidige bestuur “enkel essentiële dingen mag doen of goedkeuren om de normale gang van zaken van de club te waarborgen”. En een toptransfer zoals die van Messi laten doorgaan, is daar geen onderdeel van. Als het bestuur al de ambitie had om Messi straks alsnog te laten bijtekenen, vormt - naast ‘de Vlo’ zelf - de drastische verlaging van het salarisplafond in La Liga wellicht een te groot struikelblok. Prioriteit in Camp Nou is om de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en bestuur laten plaatsvinden. Die zijn momenteel gepland op 24 januari 2021, een week voor het sluiten van de wintertransferperiode. Dat betekent ook dat Messi tussen 1 en 24 januari drie weken als vrije speler kan onderhandelen met Manchester City. De deal over de overgang kan dus begin volgend jaar al beklonken zijn.

Als de overgang er komt, zal de dan 34-jarige Messi aan de zijde van Kevin De Bruyne staan, maar vooral aan die van Pep Guardiola. Klaar om samen nog 2 jaar te schitteren. En om eindelijk de Champions League naar het Etihad Stadium te halen?

Messi vorig jaar over Barcelona en Guardiola

