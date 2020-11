Carrasco matchwinnaar voor Atlético na blunder Ter Stegen, Barcelona verliest al voor derde keer dit seizoen

Real Madrid Nieuw mysterie rond blessure Eden Hazard en puinhoop op het veld: crisis bij Real Madrid

22 oktober Real Madrid is stuurloos. Nadat het dit weekend verloor van een promovendus in Spanje, ging het nu ook kopje onder in Europa. Shakhtar Donetsk stond bij de rust 0-3 voor. Snel hulp van Eden Hazard moet niet verwacht worden. De Spaanse pers laat uitschijnen dat Hazard niet meer in actie komt tot na de interlandperiode van midden november. Nóg een maand out dus?