Carrasco maakt knappe opener voor Atlético, maar ziet Betis nog voor pauze ook gelijkmaken

Kan Atlético opnieuw afstand nemen van Real en Barça na de Clásico van gisteren? Het begon goed voor de ploeg van Simeone in Sevilla. Niemand minder dan Yannick Carrasco opende al na vijf minuten de score. Op zijn linkerflank zette de Rode Duivel zelf de actie in, waarna hij via Correa opnieuw in balbezit kwam. Carrasco veinsde even om de Chileense doelman Bravo op het verkeerde been te zetten en binnen te werken. Maar een kwartier later stond Betis alweer op gelijke hoogte na een assist van Moreno voor Tello. Vorige week verloor Atlético nog bij de buren van Betis in Sevilla. Afwachten of ‘Los Colchoneros’ het laken nog naar zich kunnen toetrekken na rust.