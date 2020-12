Carrasco loodst leider Atlético met twee assists naar winst tegen Real Sociedad

Jobs Werkzeker­heid anno 2021: in deze sectoren moet je zijn

21 december Dat corona haar stempel heeft gedrukt op onze arbeidsmarkt is nog licht uitgedrukt. Niet alleen kregen de horeca en de reis- en evenementensector rake klappen, ook veel productiebedrijven hebben het moeilijk door de rem die het virus op onze economie heeft gezet. Andere sectoren zijn dan weer in volle bloei. Jobat.be bekijkt in welke jobs je momenteel redelijk werkzeker bent.