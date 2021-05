Carrasco helpt Atlético met een flits aan zuinige zege tegen Elche

LaLigaAtlético heeft op bezoek bij Elche geen steken laten vallen. De Madrilenen kwamen met de schrik vrij toen Fidel namens Elche in de slotfase een penalty tegen de staak knalde. Een flits van Carrasco bleek voldoende om de volle buit mee te nemen. Een levensbelangrijke driepunter in de strijd om de titel.

Hoogspanning in Spanje. De titelstrijd werd na nieuwjaar opeens ranzendspannend. Alle titelkandidaten in La Liga staan op een zakdoek. Real Madrid en Barcelona volgden op amper 2 punten. Atlético kon dus maar beter winnen op bezoek bij Elche.

De bezoekers hadden die boodschap goed begrepen en eisten meteen de bal op. Veel gevaar leverde dat niet op. Carrasco en co geraakten in de openingsfase niet veel verder dan wat speldenprikken. Het was wachten tot net voor het kwartier voor het eerste echte gevaar. Correa zette met een hakbal Suarez alleen voor doel, maar de Uruguayaan trapte onbegrijpelijk naast. Even later leek Suarez dan toch de score te openen, maar dit keer stak de buitenspelvlag daar een stokje voor.

Het bleek slechts uitstel want net voor het halfuur was het dan toch prijs voor Atlético. Carrasco kreeg te veel tijd om de achterlijn te te halen en er een ploegmaat uit te pikken. Llorente was goed meegekomen en werkte met een gelukje de verdiende openingstreffer binnen. Atlético schreeuwde nog om een penalty na handspel, maar de VAR legde de bal niet op de stip. De ruststand bleef dus steken op een logische 0-1.

Het begin van de tweede helft had veel weg van de situatie voor de rust. Elche bleek niet in staat om de bezoekers in verlegenheid te brengen. Suarez tikte een bal vanuit een scherpe hoek in het zijnet. Het eerste uur van de wedstrijd leverde geen spektakel op.

Even na het uur kregen we dan toch een beetje opwinding. Suarez trapte op de paal en werkte in de rebound alsnog binnen, maar ook nu werd er vooraf buitenspel gezien. Atlético creëerde verder amper kansen. Elche kreeg vanop de stip dé mogelijkheid op de gelijkmaker. Fidel zag zijn poging op de paal belanden.

Atlético legt met deze zege de druk weer bij de dichte achtervolgers. De kloof bedraagt nu vijf punten. De ploeg van Simeone kan dit weekend vanuit de zetel toekijken naar de wedstrijd van Real en Barcelona.

