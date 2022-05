Carrasco beslist Madrileense derby vanop de stip, Courtois en andere Real-sterren krijgen rust

Real Madrid beleefde deze week een rollercoaster in de Champions League tegen Manchester City en de landstitel is al binnen, dus vond Carlo Ancelotti het een gepast moment om Thibaut Courtois en enkele andere sterren rust te gunnen. De Koninklijke ging zo met een veredeld B-elftal op bezoek bij Atlético, dat nog verwikkeld is in de strijd om de tweede plek. Wél in de basis: Yannick Carrasco. De Rode Duivel mocht zich met de rust in zicht opmaken voor een strafschop na een overtreding op Cunha. Carrasco hield het hoofd koel en klopte Lunin, de doublure van Courtois.