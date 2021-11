Camp Nou drukt Xavi aan de boezem: ex-middenvelder wordt voor volle tribune als messias voorgesteld

La LigaXavi (41) is voor een volgepakte hoofdtribune in Camp Nou officieel voorgesteld als nieuwe coach van FC Barcelona. De voormalige middenvelder komt over van Al Sadd en is de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. “Een club als Barça mag niet verliezen.”

Zijn terugkeer stond in de sterren geschreven. Al Sadd hield nog even het been stijf, maar na het ontslag van Ronald Koeman was er geen houden meer aan: Xavi keert terug naar Barcelona als hoofdcoach. De Spanjaard werd onder grote publieke belangstelling voorgesteld in Camp Nou.

De fans moesten even geduld oefenen. Normaliter zou Xavi rond 12u30 ten tonele verschijnen, maar de kersverse coach kwam pas rond 13u30 uit de catacomben van het stadion tevoorschijn aan de zijde van voorzitter Joan Laporta. En dat onder het clublied van Barcelona.

Terwijl de Xavi’s van de tribunes rolden, nam de ex-middenvelder even kort het woord. “Ik wil niet wenen, maar dit is een heel emotionele dag voor mij. Ik ben de club en de fans zo dankbaar. Dit is schitterend, ik ben eigenlijk sprakeloos", aldus Xavi.

“Dit is de beste ploeg van de wereld en we zullen werken om weer titels te winnen. Barcelona kan niet gelijkspelen of verliezen, Barcelona moet élke wedstrijd winnen. De club zit in een moeilijke periode, economisch en sportief. Ik kijk heel erg uit naar de uitdaging die te wachten staat.”

Na de obligate woorden van ook Laporta poseerde Xavi met zijn familie voor een foto. Er werd ook nog een krabbel gezet onder het formele contract voor het oog van het hele stadion. Een terugkeer door de grote poort, nu is het voor de Barça-fans hopen dat het zich ook allemaal vertaalt in resulaten op het veld.

