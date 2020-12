Budget Real 617 miljoen euro lager, “Thibaut Courtois en Eden Hazard zullen in 2021 weer moeten inleveren”

Voorzitter Florentino Pérez zat gisteren de jaarlijkse Algemene Vergadering van Real Madrid voor die dit keer virtueel diende plaats te vinden. Pérez gaf aan dat het budget voor het seizoen 2020-2021 op 617 miljoen euro ligt, 14 procent minder dan vorig seizoen en 300 miljoen euro minder dan was geschat zónder de corona-epidemie. De algemene verwachting in de Spaanse media is dat de club ook dit seizoen een nieuwe salarisinkrimping zal vragen van Thibaut Courtois, Eden Hazard en de voltallige spelerskern. Pérez vertelde dat hij ervan uitgaat dat in La Liga tot de zomer zal gevoetbald worden zonder publiek. Het is zeer de vraag of de club de voorziene transfer van Kylian Mbappé zal kunnen realiseren.

Florentino Pérez nam ook een duidelijk standpunt in wat betreft de toekomst van het Europese voetbal, lees ‘een Superleague’. “Het landschap dient hertekend. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat we moeten uitkijken naar nieuwe ideeën. En wel dringend. Real Madrid is klaar om die verantwoordelijkheid te nemen.”

Volledig scherm Real-voorzitter Florentino Pérez. © REUTERS

Courtois geklopt op wereldgoal

Eden Hazard was tegen Eibar nog niet van de partij, maar dat belette Real niet om furieus te starten. Na dertien minuten had Benzema er al voor gezorgd dat Los Blancos 0-2 voorstonden: eerst werkte de Franse spits zelf af, nadien kroop-ie in de rol van aangever voor Luka Modric. Enkele minuten later liet Benzema wel na om de wedstrijd definitief te beslissen met een kopbal.

Eibar keerde vlak voor het halfuur terug in de wedstrijd na een fantastische goal van Kike. De Spanjaard vloerde Thibaut Courtois met een heerlijk afstandsschot, de Rode Duivel kon enkel kansloos toekijken.

Na de rust miste Real een resem kansen. Vooral Rodrygo had twintig minuten voor tijd de 1-3 aan de voet, maar Eibar-doelman Dmitrovic stond pal. Even later schreeuwde Eibar moord en brand nadat Ramos de bal met de ellenboog beroerde in de eigen zestien, maar scheidsrechter Montero en de VAR zagen er geen graten in.

In de toegevoegde tijd diepte Lucas Vazquez de voorsprong dan toch nog uit tot 1-3. Real nestelt zich zo op de tweede plaats, met evenveel punten als rivaal en koploper Atlético. Courtois en co hebben wel twee matchen meer op de teller.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

