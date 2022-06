Breuk met Shakira, Xavi die niet meer op hem rekent, zakendeals onder vuur, maar steun van Laporta: “Piqué heeft het zwaar, voetballers blijven mensen”

La LigaHij heeft al leukere tijden gekend, Gerard Piqué (35). Officieel uit elkaar met Shakira, moeder van zijn twee zonen Milan (9) en Sasha (7), nadat hij via een door de zangeres ingehuurde privédetective betrapt is op overspel. Onder vuur in Spanje na uitgelekte audiotapes van een gesprek met bondsvoorzitter Rubiales. En als klap op de vuurpijl kreeg hij deze week van Xavi te horen dat de Barça-trainer niet meer op hem rekent. Maar zo makkelijk laat Piqué zijn grote voetballiefde niet los. “Als jullie de ballen hebben, haal dan maar de beste verdediger ter wereld binnen. Hij zal op de bank zitten”, vertelde hij de clubleiding.

Zo makkelijk laat ook FC Barcelona zijn iconische verdediger, op Instagram vijf miljoen volgers kwijt na zijn breuk met Shakira, niet vallen. De steunbetuiging aan zijn adres van Joan Laporta, net vandaag in de Catalaanse sportkranten, is opmerkelijk. “Piqué ziet af”, zegt de clubvoorzitter. “Voetballers mogen dan nog zoveel geld en roem hebben, het blijven mensen. Hij is onze kapitein en heeft nog veel te bieden. Gerard blijft toegewijd.” Laporta vraagt de fans het vele negatieve nieuws rond Pique te negeren. “Hij verdient de steun van de ‘cules’ (bijnaam van de Barça-fans, nvdr). Piqué is een goed iemand. Hij heeft ervoor gekozen om eerst voetballer te zijn en dan pas zakenman.”

Volledig scherm © REUTERS

Naast privéproblemen lijken ook Piqués zakenwandel recent de bovenhand genomen op zijn sportieve carrière. Zeker omdat er een erg dubieus randje zit aan een van zijn deals met Kosmos, het sportevenementenbedrijf waarvan hij voorzitter is. In april kwam aan het licht dat de Spaanse voetbalbond 40 miljoen euro per seizoen krijgt voor elk van de zes edities van de Spaanse Supercup die sinds 2020 in Saoedi-Arabië worden gehouden (240 miljoen euro in totaal). Kosmos ontvangt daarvan 4 miljoen euro per seizoen, goed voor 24 miljoen euro in totaal.

In ruil vroeg Piqué aan Rubiales om opgenomen te worden in de Spaanse nationale ploeg op de Olympische Spelen van 2020, ondanks dat hij zijn internationaal pensioen al even had afgekondigd. Piqué wilde ook de voorzitter van de spelersvakbond verdrijven en pleitte voor een gunstige competitie-indeling in de Segunda División B voor FC Andorra, de club waarvan hij eigenaar is.

Helft van salaris inleveren

Een van de redenen voor Xavi om Piqué te laten weten dat hij geen basisspeler meer in hem ziet. Een zware noot om te kraken voor de verdediger, die nog een contract tot 2024 in Camp Nou heeft, dat net Xavi hem dat nieuws vertelde. De man met wie hij jarenlang samenspeelde bij FC Barcelona en Spanje en zo succesvol was. Xavi hoopt op Andreas Christensen, die transfervrij van Chelsea kan overkomen, en/of Sevilla-verdediger Jules Koundé. Zeker de Fransman is grof wild op de transfermarkt en moet 60 miljoen euro kosten.

Volledig scherm 'Xavi rekent niet meer op Pique als titularis', titelden de Catalaanse sportkranten. © El Mundo Deportivo/Sport

Maar Pique, die na een seizoen met veel blessureleed ook nu nog steeds op de sukkel is met de lies, weigert de handdoek te gooien. Ondanks vakantie deze week telkens als een van de eersten om 9 uur ‘s morgens op de club om te revalideren. En binnenskamers liet hij duidelijk verstaan wat hij ervan denkt. “Ik sta volgend seizoen in de basis. Als jullie de ballen hebben, haal dan maar de beste verdediger ter wereld binnen. Maar hij zal op de bank zitten.” Ook financieel wil Piqué het noodlijdende FC Barcelona tegemoet komen en de helft van zijn salaris inleveren.

Financieel herstel ingezet: deal voor 600 miljoen euro FC Barcelona heeft gisteravond alvast een belangrijke stap gezet richting het herstel van de financiële slagkracht. De leden van de club hebben op een speciale vergadering ingestemd met de verkoop van 49,9 procent van de licentie- en merchandise-afdeling en 25 procent van de tv-rechten. Voorzitter Joan Laporta zei tijdens de vergadering dat het plan “minimaal 600 miljoen euro moet gaan opleveren”. “Vandaag is FC Barcelona een Formule 1-raceauto zonder benzine en met een gestolen motor. We hebben de kracht om oplossingen te vinden”, zo opende Laporta de vergadering. De plannen kwamen het huidige bestuur op een hoop vragen en weerstand te staan van de socio’s. Laporta stelde dat de club zo “economisch weer competitief zou worden” en beloofde dat de deal maximaal 25 jaar zou gaan duren. “We hebben drie jaar lang verlies geleden. Als we zo doorgaan, gaan we niemand meer kunnen halen”, vervolgde Laporta. Na zijn toespraak en een vragenronde werd er gestemd. Met 494 stemmen voor, 62 tegen en 13 blanco stemmen, haalde Laporta zijn slag thuis. Met de verkoop van de tv-rechten zou zo’n 500 miljoen euro verdiend worden, terwijl de licentie- en merchandise-afdeling 200 tot 300 miljoen moet gaan opleveren. Dit geld kan niet direct worden uitgegeven aan het salaris voor nieuwe spelers, maar de club kan zo de huidige schulden gedeeltelijk afbetalen. Die lopen op tot het miljard. Waardoor Barça dan wel ruimte kan vrijmaken voor het aantrekken van nieuwe spelers: ook Lewandowski en het Chelsea-duo Azpilicueta/Alonso wordt genoemd. Volledig scherm Joan Laporta. © AP