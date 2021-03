Boosdoener Meunier weer even 'trending', maar Hazards verwijten hem niets

Gisteren was ‘Meunier’ voor een uur trending op Twitter. Real-supporters en ook anderen werkten hun frustraties over de blessurezorgen van Hazard uit op een zondebok. Meunier als het makkelijke doelwit. Met een wilde tik op de rechterenkel lag de Rode Duivel op 26 november 2019, in de Champions Leagueconfrontatie tussen Real Madrid en PSG, aan de basis van het aanhoudende blessureleed van een ploeggenoot bij de nationale ploeg.

Quote We kennen Thomas allemaal. Hij is een hond. Als hij zich in de enkels van iemand vastbijt, laat hij niet meer los. Serieus nu. Hij heeft dat niet express gedaan. Het was gewoon malchance. Thorgan Hazard over Thomas Meunier

Het was een schop zoals ze wel vaker worden uitgedeeld op een voetbalveld – geen cynische aanslag. Meunier had de pech dat Hazard opnieuw de voet forceerde waaraan hij in de zomer van 2017 al eens was geopereerd. Er stak al een titaniumplaatje in.

Bij bloeddorstige voetballiefhebbers bleef de tik hangen, bij de Hazards niet. Excuses aanvaard. Bij de uitreiking van de Beste Belg in het Buitenland, in januari vorig jaar, lachte Hazard zelf alles weg. Een plagende Hazard toen over zijn kwetsuur: “Merci Thomas Meunier.”

Ook zijn broer Thorgan, nu ploegmaat van Meunier bij Dortmund, lachte met het het voorval. Thorgan: “We kennen Thomas allemaal. Hij is een hond. Als hij zich in de enkels van iemand vastbijt, laat hij niet meer los. Serieus nu. Hij heeft dat niet express gedaan. Het was gewoon malchance. Pech.”

Volledig scherm Thorgan Hazard met Thomas Meunier. © Photo News

Anderhalf jaar na het voorval denken de Hazards er nog altijd zo over. Meunier deed in april tijdens een interview met RTBF zijn kant van het verhaal: “Ik heb hem niet geblesseerd. Hij heeft zich geblesseerd na een contact met mij. Nuance! Ik heb geen seconde getwijfeld dat hij het (afgelaste) EK niet zou halen. Het was nog vroeg. In december. Nadien is hij nog eens hervallen.”

Na enkele tikken tegen Levante, in februari 2020, liep hij opnieuw een microscheur op in het enkelbot. Dat was voor Real het sein om zijn voet in Dallas te laten opereren en een nieuw plaatje te plaatsen.

Sindsdien heeft de voet nooit honderd procent gevoeld.