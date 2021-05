Blijft Koeman bij Barça? Nederlander na kort onderhoud met Laporta niet ontslagen

Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen zaten iets minder dan een halfuur om de tafel met voorzitter Laporta. Na afloop van de gesprekken stonden de partijen kort de pers te woord, maar daaruit kwam nog geen uitsluitsel over de toekomst. Een ontslag, waar al wekenlang over wordt gespeculeerd, bleef in ieder geval uit.

Koeman heeft nog een contract tot medio 2022 bij zijn lievelingsclub. De nieuwe voorzitter Joan Laporta is echter niet tevreden over de prestaties van de hoofdmacht in het afgelopen seizoen. Hij kondigde vorige week een aantal ‘noodzakelijke’ veranderingen en beslissingen aan. Daarmee maakte hij de positie van Koeman bij Barcelona er niet sterker op.

Koeman nam in augustus afscheid van het Nederlands elftal om bij zijn droomclub FC Barcelona aan de slag te gaan. De club besloot een renovatie door te voeren nadat Bayern München met 8-2 te sterk was in de Champions League. De Nederlandse trainer, die in zijn eerste, wisselvallige seizoen met Barça nog wel de Spaanse beker pakte, uitte afgelopen vrijdag zijn onvrede over het gebrek aan steun van de clubleiding. Hij deed tevens zijn beklag over de macht van de Spaanse media, die Koeman hard aanpakken.

Volledig scherm © REUTERS