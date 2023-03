Blijft Eden Hazard toch nog een jaar langer bankzitten bij Real Madrid?

Hazard had in februari een gesprek met zijn adviseurs. Daar werd geen echte beslissing genomen. Voor het WK had hij nochtans de deur op een kier gezet voor een vertrek: “In januari is een transfer onmogelijk. Zeker met mijn gezin, dat het naar zijn zin heeft in de stad. Volgende zomer is die mogelijkheid er wel. Ik heb nog een jaar contract. En als de club me dan zegt ‘Eden, bedankt voor die vier jaar, maar we hebben liever dat je gaat’, dan moet ik die beslissing accepteren. Dat is normaal. Ik zou graag meer spelen.”