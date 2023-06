Benzema trekt (voorlopig) dan toch niet naar Saoedi-Arabië: “Wat ze op het internet vertellen is niet de realiteit”

Karim Benzema (35) lijkt dan toch niet te zwichten voor een monsterbod uit Saoedi-Arabië. Al-Ittihad - dat zich afgelopen zondag tot kampioen kroonde - wilde het contractvrije Real-icoon binnenhalen met een jaarsalaris van 100 miljoen euro plus bonussen, maar Benzema lijkt toch gewoon in Madrid te blijven.

Benzema werd de voorbije dagen op het bureau van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez uitgenodigd om een contractverlenging van één jaar te bespreken, maar de roep uit Saoedi-Arabië klonk de voorbije dagen steeds luider.

Al-Ittihad duwt al twee maanden door en heeft Benzema al even een officieel contractvoorstel gedaan. 100 miljoen euro plus bonussen, dat komt aardig in de buurt van de 124 miljoen die Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr opstrijkt. Volgens het Spaanse AS stak de Fransman zelfs al zijn licht op bij Ronaldo over het niveau van de plaatselijke competitie én over het leven in Saoedi-Arabië.

Uitspraak Helder Costa

Een quote van Helder Costa, Portugese winger van Al Ittihad, was eveneens koren op de molen voor believers in een transfer van Benzema naar de woestijn. “We zijn erg enthousiast over de komst van de Ballon d’Or-winnaar”, sprak Costa.

Maar zover lijkt het dan toch niet te komen. Benzema kreeg vandaag de Marca Legend award uitgereikt en had het op de ceremonie over zijn toekomst bij Real. “Wat ze op het internet vertellen is niet de realiteit”, zei de Fransman. Marca weet dat Benzema z'n aflopende contract met één jaar zal verlengen en tot eind volgend seizoen gewoon in het Bernabéu speelt. Daarna is een transfer naar de woestijn echter niet uitgesloten.

Benzema heeft in Madrid quasi alles gewonnen wat er te winnen valt. Vier Spaanse landstitels, drie Spaanse bekers, vijf keer het WK voor clubs, maar vooral: vijf keer de Champions League. Legende van Real. In oktober van vorig jaar nog verkozen tot Ballon d’Or. Ook dit seizoen was het nummer negen, ondanks blessures, goed voor 30 goals in alle competities.

Volledig scherm Benzema met de Marca Legend award. © ANP / EPA

Ook Modric?

Volgens Spaanse media heeft ook Luka Modric een monstervoorstel uit Saoedi-Arabië op zak. De 37-jarige Kroaat, die de Ballon d’Or won in 2018, zou verdeeld over drie seizoenen 120 miljoen euro kunnen verdienen. Zijn huidig contract bij Real Madrid loopt eind juni af en de kans lijkt steeds groter dat hij na tien jaar de deur van Bernabéu achter zich dicht zal trekken.

Lionel Messi op zijn beurt wordt het hof gemaakt door Al-Hilal, de derde grote club uit Saoedi-Arabië. En zo zit de kans erin dat de winnaars van de veertien meest recente edities van de Gouden Bal in de oliestaat gaan voetballen.

Volledig scherm Luka Modric. © Photo News

