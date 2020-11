Behoorlijk wat scepsis over coronabesmetting Hazard: wil Real hem niet laten gaan voor de onzin van de Nations League?

Nu dit weer. Besmet met Covid-19. Het voetbalgeluk in Madrid is aan Eden Hazard niet besteed. Er valt wel wat over te discussiëren, maar dit is vooral triest voor Hazard.

Eden Hazard is geveld door Covid-19. Hij heeft dit keer zijn achterwerk niet kunnen zetten, om het virus af te houden.

Vrijdag getest, zaterdagmorgen in quarantaine gegaan. Het protocol van La Liga voorziet dat een positief geteste speler minstens tien dagen in afzondering moet en pas kan hervatten na twee negatieve stalen.

In het meest gunstige scenario kan Hazard daarom aantreden in de eerstvolgende competitiewedstrijd van Real Madrid na de interlandbreak, op zaterdagnamiddag 21 november in Villarreal.

Quote Het is (haast) niet denkbaar dat Real Madrid moedwillig Eden Hazard het label van ‘Covid 19-be­smet’ opkleeft. Hoe onkies zou dát niet zijn

Hij kan een kruis maken over de komende interlands tegen Engeland en Denemarken. Hazard speelde niet meer met de Rode Duivels sinds 19 november 2019, in Cyprus.

Sinds het nieuws van een besmette Hazard zaterdagmiddag naar buiten werd gebracht door de club, is er bij veel voetbalwaarnemers, in België én in Spanje, behoorlijk wat scepsis. Is-ie echt besmet?

Het is een delicaat thema – gaan spitten in het medisch dossier van een atleet.

Op de relatie tussen Real Madrid en de Belgische voetbalbond zit al een tijdje ruis. Real Madrid is niet de enige club die niet begrijpt waarom de buitenlandse bondscoaches na de zomer, notabene in corona-tijden, ál die internationals oproepen voor – in de ogen van de clubs – de onzin van de Nations League. Een competitie die, alleszins voor de grote landen, nergens om gaat.

Volledig scherm Hazard bij z'n coach Zinédine Zidane na z'n wissel tegen Inter. © EPA

Komt daarbovenop natuurlijk ‘het geval Hazard’. Hij kostte Madrid meer dan 100 miljoen euro. Sinds eind november 2019 speelde Hazard voor Real nooit meer dan drie wedstrijden op rij. Hazard belandde van het ene sukkelstraatje in het andere, en De Koninklijke wil natuurlijk zijn speler koesteren. Real Madrid begrijpt niet waarom Roberto Martínez de broze Hazard telkens uit zijn comfortzone wil halen voor vriendschappelijk voetbal.

Ook niet te onderschatten: in Spanje is de precaire corona-situatie in België óók bekend. Een reden te meer voor Real om te aarzelen om hun beste speler tien dagen in dit land te houden.

Vandaar het wantrouwen bij ‘de mensen’ omtrent de positieve test van Eden Hazard.

«Mentaal en fysiek gaat het goed met Eden» vertelde Zinédine Zidane zaterdagmiddag op zijn persconferentie. Hazard zou geen symptomen vertonen.

Is het poppenkast? Het is (haast) niet denkbaar dat Real Madrid moedwillig Eden Hazard het label van ‘Covid 19-besmet’ opkleeft. Hoe onkies zou dát niet zijn. En speelt Hazard het spel dan mee?

Roberto Martínez is er niet de coach naar om zijn internationals in een risicomarge te jagen. Vrijdag had Martínez nog aangekondigd «het gezond verstand te gebruiken» en «voorzichtig te zijn» met Hazard. Hoe blij de bondscoach ook mag geweest zijn met de rentree van Hazard, toch was er bij de sportieve en medische staf voorbehoud bij de snelle terugkeer van de speler. Real Madrid hoefde zich geen zorgen te maken: Martínez zou Hazard met fluwelen handschoenen aanpakken.

Ook is Eden Hazard iemand die veel wedstrijden nodig heeft om zijn beste niveau te halen – intensief trainen doet de speelvogel nauwelijks. Het is dus nog maar de vraag of een ‘lockdown’ voor Hazard op dit moment de beste optie is. Een uurtje tegen Engeland en zeventig minuten tegen Denemarken ware niet slecht geweest.

Zo blijft de productie van ‘The strange story of Mr. Hazard’ episodes bijmaken.

En is het vooral bijzonder triest voor de speler zelf.

Wat een ellendige twaalf maanden heeft Eden Hazard achter de rug.

Stopt het ooit? Of is Real Madrid voor hem vervloekt?

Volledig scherm Hazard in duel met Hakimi. © Photo News