Bartomeu blijft voorlopig voorzitter ondanks motie van wantrouwen en koopt tijd om stemming af te wenden

La LigaJosep Maria Bartomeu blijft voorlopig voorzitter van FC Barcelona. Dat heeft hij zelf bevestigd op een persconferentie maandagavond. Er werd gespeculeerd dat Bartomeu de pers zou toespreken om aan te kondigen dat hij een stap opzij zet, maar dat was niet aan de orde. Bartomeu en zijn bestuur blijven aan, ondanks de motie van wantrouwen tegen hen. De socio’s, of de naaste supporters van de club, mogen nu hun stem pro of contra de clubleiding uitbrengen.

Bartomeu verscheen na de vergadering van de Raad van Bestuur en legde uit dat hij en zijn bestuur geen ontslag nemen bij Barcelona na de motie van wantrouwen. Voorlopig mogen de socio’s van Barcelona op 1 en 2 november hun vertrouwensstem voor of tegen de clubleiding uitbrengen. 20.000 van de in totaal meer dan 110.000 socio’s tekenden in september een petitie om over zijn rol als voorzitter van hun club te mogen stemmen.

Quote De hele coronacri­sis betekende tot nu toe al 200 miljoen aan inkomstver­lie­zen voor ons. Dit is iets wat niemand kon voorzien. Josep Bartomeu

Voorlopig staat die stemming op 1 en 2 november gepland. Voorlopig, want de top van de club wacht immers op de definitieve beslissing van de Catalaanse regering of het referendum op die dagen überhaupt gehouden kán worden gezien de coronapandemie. “De mechanismen voor de stemming zijn in gang gezet en er zal op 21 plaatsen gestemd kunnen worden, verdeeld over twee dagen: een werkdag én een vakantiedag”, aldus Bartomeu. “Maar wij hebben aangestuurd om minstens 15 dagen voorbereidingstijd te hebben, om alle gezondheidsprotocollen in acht te kunnen nemen. Afgelopen vrijdag kwam men ons melden dat er op 1 en 2 november gestemd zal moeten worden, hoewel wij gevraagd hadden om de stemming op 15 en 16 november te houden.”

Het besluit van de Catalaanse gezondheidsdienst zal naar verwachting woensdag bekend zijn en Bartomeu is van mening dat hij zich tot het einde toe kan verzetten, omdat hij weet dat er - gezien de aard van de pandemie - een mogelijkheid bestaat dat de motie volledig wordt opgeschort én hij zijn stekje aan de top van de club gewoon behoudt. Zonder stemming. De Catalaanse regering overweegt de burgers in het weekend binnen te houden, dus lijkt het tegenstrijdig om een stemprocedure te houden in Camp Nou. Zeker omdat heel wat van die socio’s al een pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en het zo risicovol is om ze allemaal op de been te brengen om fysiek te gaan stemmen.

Volledig scherm Bartomeu centraal op de eerste rij tijdens de Clásico in Camp Nou afgelopen zaterdag. © EPA

Verlies aan inkomsten

Naast de uitleg over de nakende stemming had Bartomeu het onder meer nog over de financiële situatie van de club. “Covid-19 treft ons en Barça heeft er de gevolgen van ondervonden. Vooral op economisch gebied zijn ze onbetwistbaar. De hele crisis betekende tot nu toe al 200 miljoen aan inkomstverliezen voor ons. Dat is iets wat niemand kon voorzien.”

Over Ronald Koeman

Ook Ronald Koeman kwam ter sprake. De Nederlander staat nu een tweetal maanden aan het roer bij Barcelona. Hij begon niet onaardig aan het seizoen, met ruime overwinningen tegen Villarreal en Celta Vigo, maar ondertussen is de motor toch weer aan het sputteren in de competitie. Barça verloor van Getafe en moest ook de duimen leggen voor Real in de Clásico afgelopen weekend (1-3). In de Champions League kon de ploeg dan wel weer overtuigen met een 5-1-zege tegen het bescheiden Ferencvaros uit Hongarije.

“We hebben besloten om met Ronald Koeman verder te gaan. Hij is de ideale coach om een herstructurering van de ploeg aan te pakken. Vandaag wil ik hem bedanken voor het aanvaarden van ons standpunt. Hij wordt geconfronteerd met moeilijke maatregelen en moet moedige beslissingen nemen, waarvan wij vinden dat ze nu al hun vruchten afwerpen”.

Volledig scherm © REUTERS

VAR op de korrel

Tot slot kwam Bartomeu nog even terug op de scheidsrechterkwestie van afgelopen weekend. Martínez Munuera, ref uit Valencia, was zaterdagavond kop van Jut in Camp Nou tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid. Directe aanleiding was de penalty die Sergio Ramos versierde bij 1-1. Het was videoref Sánchez Martínez die de hoofdscheidsrechter attent maakte op een trekfout van Lenglet aan het shirt van Ramos. Munuera werd gesommeerd de beelden te bekijken, waarna hij een penalty aan Real gaf. Ondanks het advies van zijn assistent, voor wie het géén penalty was. Tot razernij van Ronald Koeman - “dit was nooit voldoende voor een penalty” - en al wat Barça-gezind was. De covers van de Catalaanse sportkranten op zondag logen er niet om. De VAR wordt er zwaar op de korrel genomen, Munuera neergezet als een scheidsrechter met een verleden als supporter van Real. Ook vanuit het bestuur volgde er actie. Naar Rubiales werd een officiële klacht verstuurd.

Volledig scherm © Sport

Koeman: “Legt iemand me uit hoe de VAR in Spanje werkt?”

Meteen na de Clásico gaf Ronald Koeman al zwaar af op de wedstrijdleiding. “Dit is moeilijk te aanvaarden. We verdienen het niet om deze wedstrijd te verliezen. Ik begrijp de scheidsrechter niet. Zijn beslissing heeft een énorme invloed gehad op het resultaat. En de VAR? Waarom grijpt die enkel in als het tégen Barcelona is? We speelden vijf competitiematchen dit seizoen en geen enkele keer was de videoref ons goedgezind. Denk maar aan die penaltyfout op Messi in Sevilla. Of de rode kaarten tegen Getafe. Op deze manier verdienen we het écht niet om te verliezen.”

“Kijk, voor mij is dit nooit strafschop”, gaat de Nederlander verder. “Ja, Lenglet pakt Ramos even bij het shirt, maar nooit voldoende voor een penalty. En dat zei ik ook aan het einde van de match tegen de scheidsrechter. Ik heb hem ook gevraagd of hij me kan uitleggen hoe de VAR in Spanje werkt en wat ermee aan de hand is.”

Woensdag speelt FC Barcelona voor de Champions League in en tegen Juventus (waarschijnlijk zonder de besmette Ronaldo).

Volledig scherm Josep Bartomeu. © EPA