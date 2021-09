Barcelona zakt steeds dieper weg, Koeman onder vuur: “Moeten we met deze selectie dan Tiki-taka spelen?”

LaLigaFC Barcelona gaat een moeilijk seizoen tegemoet. Nadat het in de Champions League werd weggezet door Bayern, ontsnapte het nu ook aan een thuisnederlaag tegen laagvlieger Granada . De roep om het ontslag van Ronald Koeman wordt steeds luider. “Mijn positie in gevaar? Ik praat niet meer over mijn toekomst”, reageert de Nederlander.

Het hart van de Barça-fans bloedde gisteravond. Terwijl zij hoopten op een opkikker na de 0-3-nederlaag tegen Bayern München, dat dolde met de Catalanen, stond de Blaugrana al na twee minuten op achterstand tegen Granada. De jonge verdediging - Balde (17), Araújo (22), Eric Garía (20) en Sergiño Dest (20) - meteen geklopt. In de slotminuut van een matige match kopte Araújo de gelijkmaker in doel. De verdediger was de gevaarlijkste man op het veld bij Barça. Dat zegt veel.

Vooral de manier waarop Barcelona dat punt pakte, zorgt voor commotie. Voetballend teleurstellend, invaller Piqué in de spits, ballen naar voren pompen in de hoop dat er eentje goed valt (wat ook gebeurde)... Dat is niet het Barça-DNA.

Koeman ging in op het inbrengen van Luuk de Jong en Gerard Piqué in de spits, waardoor Barcelona vaker de lange bal hanteerde. “Heb je de selectielijst gezien? Wat gaan we dan doen? Tiki-taka spelen?”, aldus de Nederlander. “We hebben gedaan wat er moest gebeuren. Als de wedstrijd om verandering vraagt, dan moet je het doen. Dit is niet het Barcelona van acht jaar geleden.”

Het competitieduel tegen Granada liet nog maar eens de trage teloorgang van Barça zien. Een onherkenbaar elftal is het. Messi wordt gemist - uiteraard. Maar ook voor de Argentijn was het de voorbije jaren al moeilijk om ‘zijn’ club een nieuw elan te geven. Barcelona, op dit moment zevende in La Liga, zakt alsmaar dieper weg. Dat valt ook te zien aan het aantal toeschouwers in Camp Nou. Er waren wegens de coronapandemie 33.000 plaatsen beschikbaar, slechts 27.000 fans kwamen opdagen.

Koeman staat zwaar onder druk. Ook tussen de Nederlander en voorzitter Laporta zit er ruis op de lijn. Uitlatingen van de trainer en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in de documentaire ‘Força Koeman’, opgenomen in mei, sijpelden door en zorgden voor grote koppen op nieuwssites en ongemak binnen de club. Zoals hoe Koeman gedetailleerd uitlegt hoe Laporta hem in juni meedeelde dat hij twee weken tijd wilde hebben om een andere trainer te zoeken en hij de voorzitter verweet geen beslissingen te durven nemen. Of Jansen die het had over de ‘hypocrisie van deze sport’ wanneer korte tijd later voor de camera’s de vrede weer lijkt teruggekeerd.

Over de wedstrijd van gisteren probeerde Koeman alvast positief te blijven. “Mensen zijn niet blij met het resultaat, maar ik denk niet dat ze ontevreden zullen vertrekken, want de ploeg heeft wel geknokt. Met wat beschikbaar is, hebben we ons best gedaan. Met een beetje geluk hadden we nog gewonnen.”

