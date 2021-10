Barcelona-voorzitter spreekt vertrouwen uit in Koeman: “Hij blijft, ongeacht resultaat tegen Atlético”

De voorzitter neemt het echter voor hem op. Zo vertelt Laporta voor de clash van vanavond tegen Atlético: “Ongeacht het resultaat, Koeman blijft de coach. Koeman is een clublegende. Een echte Barça-man. We moeten hem vertrouwen geven. Vergeet niet dat hij de ploeg in handen wilden nemen op een moeilijk moment in de clubgeschiedenis.” Of Koeman nu blijft of niet: Barcelona, dat pas zevende staat in La Liga, pakt vanavond maar beter de drie punten op het veld van Atlético Madrid.