Barcelona-voorzitter Laporta slaat terug na open brief van voorganger Bartomeu: “Beleid voor mijn komst was volledig fout”

De financiële situatie bij Barcelona is al een tijdje bedroevend, en Laporta gaf maandag aan bij zijn aantreden in maart een club in crisis te vinden. “Het eerste dat we deden was een lening van tachtig miljoen euro aangaan, want anders konden we de lonen en de kosten van de constructiewerken aan Camp Nou niet eens meer betalen”, legde hij uit. “De club had nochtans net vijftig procent van haar inkomsten uit tv-rechten vroegtijdig ontvangen.”