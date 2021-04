Barcelona laat leidersplaats liggen na pijnlijke thuisnederlaag tegen Granada

Barcelona kreeg thuis tegen Granada een uitgelezen kans om de koppositie in La Liga te veroveren. Dan moest er wel gewonnen worden, al leek dat - gezien de vorm van de Catalanen én het gehalte van de tegenstander - een formaliteit. Trainer Ronald Koeman rekende voor de doelpunten natuurlijk op de mannen in vorm: Lionel Messi en Antoine Griezmann.

Barça nam de partij meteen in handen, Granada trok een rood-witte muur op. Halverwege de eerste helft was het bij de eerste échte versnelling meteen raak. Messi zette de één-twee op met Griezmann, de Fransman gaf heerlijk mee en Messi trapte overhoeks binnen. Enkele minuten later kreeg de Argentijn een opgelegde kans op de 2-0, maar Granada-doelman Escandell zat er nog net tussen. 1-0 was de ruststand na een eerste helft waarin Barça zeker baas was, maar geen karrenvracht aan kansen in elkaar knutselde.