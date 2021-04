Barcelona komt tot op één punt van Atlético na winner in 90ste minuut van Ousmane Dembélé

Het was lang wachten op het eerste doelgevaar vanwege Barcelona. Messi kreeg de kans op vrije trap, maar krulde ver naast. Even later liepen Dembélé en Messi elkaar onhandig in de weg op voorzet van Griezmann.Vlak voor rust was er dan eindelijk de eerste goede mogelijkheid voor de Blaugrana: Pedri nam een afvallende bal in één tijd over, maar doelman Masip en de paal voorkwamen de 1-0.