Barça-voorzitter Laporta over noodgedwongen vertrek Messi: “FC Barcelona staat ook boven de beste speler ter wereld”

FC Barcelona zal niet meer hetzelfde zijn. Geen Lionel Messi meer in Camp Nou vanaf volgend seizoen. Een beslissing die ook voorzitter Joan Laporta, die een goeie band heeft met Messi, diep betreurt. Hij wees vanmiddag op een persconferentie enkel naar economische redenen - en het oude bestuur - voor het einde van het tijdperk-Messi. “De erfenis die we gekregen hebben van de vorige leiding, is verschrikkelijk. De cijfers zijn in werkelijkheid veel erger dan die zij ons voorgelegd hebben. Dat heeft een audit blootgelegd. We hebben geen enkele marge wat onze loonmassa betreft. Die bedraagt 110 procent van de totale inkomsten van de club.”

Bloedrode cijfers in combinatie met de strenge Financial Fair Play-regels van La Liga: een dodelijke cocktail voor Barça én de onderhandelingen met Messi. “Niemand is gelukkig met deze situatie. Messi wilde blijven, de club wilde dat hij bleef. We vonden een akkoord met Leo om nog twee seizoenen door te gaan en zijn loon van die seizoenen te spreiden over vijf jaar. In de constructie daarna zou hij voor vijf seizoenen bijtekenen. Maar de, in mijn ogen té strenge, financiële regels van La Liga zijn onverbiddelijk. We doen dit niet om druk op hen te zetten. Ook zij willen dat Leo Messi in hun competitie speelt, maar zelfs voor hem kunnen ze geen uitzondering maken.”

Volledig scherm © EPA

Laporta onderhandelde naar eigen zeggen maandenlang met Messi en zijn entourage. “We hebben er werkelijk alles aan gedaan om hem in Camp Nou te houden.” De realiteit drukte hen echter met de neus op de feiten. “Twee dagen geleden heb ik met een frisse blik naar de situatie gekeken. Toen kwam ik tot de conclusie dat het onmogelijk werd om Messi te houden. Ik kan geen beslissing nemen die de club voor de komende 50 jaar beïnvloedt. Of zelfs de toekomst van de club op het spel zet. FC Barcelona staat boven alles en iedereen, ook boven de beste speler ter wereld.”

Waarop Laporta nog eens onderstreept dat het vertrek van Messi louter financiële oorzaken heeft. “Enkele spelers gingen zelfs akkoord met een loonsverlaging vóór Messi. De realiteit is echter dat we ook zonder Leo boven de salarismarges zitten. Ik ben triest, maar we hebben het beste gedaan voor FC Barcelona.”

Een moedige journalist durfde te vragen of er alsnog een sprankeltje hoop is op een verleng verblijf van Messi. Laporta drukte dat meteen de kop in. “Ik wil geen valse hoop creëren. In het belang van speler en club was het tijd om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. De competitie start binnenkort voor ons, ook Leo moet tijd hebben om na te denken over zijn toekomst. De situatie is onomkeerbaar.”

Of die toekomst bij PSG ligt, wilde Laporte niet gezegd. Hij besloot liever door de nalatenschap van Messi in Camp Nou nog eens in de verf te zetten. “Leo heeft hier geschiedenis geschreven. Messi is de speler met de grootste successen in de geschiedenis van de club. Hij is de referentie geweest van het allerbeste Barça-tijdperk. We moeten hem eeuwig dankbaar zijn. Barça zal altijd zijn thuis zijn. Ik wens Leo het allerbeste, waar hij ook naartoe gaat.”

Volledig scherm © AP