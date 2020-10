Barça-coach Koeman snoeihard voor videoref: “Waarom komt hij enkel tussen als het tégen Barcelona is?”

Ik heb de ref gevraagd of hij me kan uitleggen hoe de VAR in Spanje werkt en wat ermee aan de hand is

“Dit is moeilijk te aanvaarden. We verdienen het niet om deze wedstrijd te verliezen. Ik begrijp de scheidsrechter niet. Zijn beslissing heeft een énorme invloed gehad op het resultaat. En de VAR? Waarom grijpt die enkel in als het tégen Barcelona is? We speelden vijf competitiematchen dit seizoen en geen enkele keer was de videoref ons goedgezind. Denk maar aan die penaltyfout op Messi in Sevilla. Of de rode kaarten tegen Getafe. Op deze manier verdienen we het écht niet om te verliezen.”