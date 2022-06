Aurélien Tchouaméni, nieuwste chouchou van Real Madrid, is op en top prof én winnaar: “Zelfs in tennisvoetbal altijd dolle pret”

De duurste aanwinst ooit van Real Madrid wordt Tchouaméni niet. Dat blijft Gareth Bale, voor wie Real circa 100,1 miljoen euro dokte aan Tottenham in 2013. Eden Hazard kwam met 100 miljoen in 2019 aan Chelsea aardig in de buurt, ook Cristiano Ronaldo (96 miljoen aan Manchester United in 2009) houdt Tchouaméni nog uit de top drie. Al wordt er nu al gespeculeerd dat het transferbedrag voor de verdedigende middenvelder van Monaco door bonussen best tot 100 miljoen euro kan oplopen.