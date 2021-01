Atlético heeft Carrasco niet nodig om te winnen bij Cadiz en zo een gouden zaak te doen

La Liga Wague (ex-Eu­pen) vreest voor carrière na ‘knee shattering crash’, Barcelona houdt rekening met negen maanden inactivi­teit

20 december Kent u Moussa Wague nog? De 22-jarige Senegalees maakte in de zomer van 2018 nog de plotse overstap van Eupen naar Barcelona voor vijf miljoen euro, nu komt zijn carrière in het gedrang na een horrorblessure in Griekenland.