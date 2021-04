Atlético doet goede zaak: Carrasco beslist duel tegen Huesca

De concurrentie zat de ploeg van Diego Simeone op de hielen en dus werd er maar beter gewonnen. Laagvlieger Huesca had dan weer dringend punten nodig in strijd om de degradatie. De eerste helft leek op een 0-0 af te stevenen, maar Correa maakte op slag van rust alsnog de openingstreffer.

Rode Duivel Yannick Carrasco zit in bloedvorm en zorgde diep in de tweede helft voor de beslissing door de 2-0 te scoren. Carrasco mocht na mistasten in de bezoekende verdediging voor een leeg doel scoren. Voor Carrasco was het zijn derde goal in evenveel wedstrijden, nadat hij eerder deze maand ook tegen Eibar en Betis raak trof. Afgelopen weekend gaf hij ook nog eens twee assists.