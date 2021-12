Ancelotti zwaait met lof naar Hazard: “Hij kan een bijkomende troef zijn voor de tweede seizoenshelft”

“We hebben van de eerste tot de laatste minuut geprobeerd”, aldus Ancelotti. “In de laatste dertig meter misten we kwaliteit, maar ik kan mijn spelers niets verwijten. Ze hebben alles gegeven. Soms kan dit gebeuren. Er was geen ruimte, en in zulke wedstrijden hebben we het moeilijk”, aldus de Italiaan.

Eden Hazard stond voor het eerst in bijna drie maanden aan de aftrap bij Real Madrid, dat Luka Modric, Marcelo, Rodrygo, Gareth Bale, Andriy Lunin en Marco Asensio miste vanwege een coronabesmetting. Zijn vorige basisplek dateerde van 28 september in de Champions League tegen Sheriff Tiraspol (1-2 nederlaag), sindsdien kwam hij in LaLiga slechts 68 minuten aan de bak. Vooral in de tweede helft liet Hazard zich opmerken met enkele acties. “Hij had het moeilijk om in de match te komen”, zei Ancelotti. “In de tweede helft speelde hij beter. Hij is het niet gewoon om op de rechterflank te spelen, maar toen hij in de as kwam om te combineren met Karim (Benzema) was hij heel goed en erg actief.” Nog dit: sluitstuk Thibaut Courtois kreeg in z’n 600ste match als prof amper werk op te knappen.