Ancelotti spreekt z'n vertrouwen nog eens uit in ‘hongerige’ Eden Hazard: “Hij is niet meer bang om in duel te gaan”

La Liga66 minuten om precies te zijn, zo lang speelde Eden Hazard vorige week in de seizoensopener van Real Madrid tegen Alavés. Morgen kijkt De Koninklijke Levante in de ogen. Opnieuw met Hazard? Coach Carlo Ancelotti over de winger, Marco Asensio en de geruchten rond Kylian Mbappé.

Over Cristiano Ronaldo wilde Carlo Ancelotti het in zijn wekelijks perspraatje niet meer hebben, maar dat gaf niet. De Italiaanse coach van Real Madrid had genoeg andere vragen te beantwoorden. Te beginnen over Rode Duivel Eden Hazard. Zo wou er een journalist weten hoe Ancelotti de prestaties van Hazard evalueerde in het prille seizoensbegin.

Ancelotti: “Eden is nog niet in topvorm, maar hij begint daar wel naartoe te groeien. Ik zie geen speler die bang is om in duel te gaan of getackled te worden. Ik zie vooral een voetballer die zijn kwaliteiten wil laten zien. Net dat aspect is belangrijk om het te maken bij een club als Real Madrid. Het mentale is hier nu veel belangrijker dan bij mijn vorige passage bij Real Madrid.”

Volledig scherm Carlo Ancelotti. © AFP

Verderop in de persconferentie kwam er ook een kleine tactische intentieverklaring. Ancelotti wil Marco Asensio van de vleugelpositie wegtrekken en de Spanjaard centraal in het middenveld uitproberen als vervanger voor de geblesseerde Modric en Kroos. “Hij kwam goed terug van de Olympische Spelen en ik denk wel dat hij het in zich heeft om op die positie goed uit de verf te komen.”

Dat Ancelotti Asensio als middenvelder probeert te zien, is in elk geval positief nieuws voor Eden Hazard, die in fitte omstandigheden de voorkeur lijkt te genieten. Maar wat als Kylian Mbappé zou komen? “Eerlijk, het kan me niet schelen wat de komende dagen gebeurt”, zegt Ancelotti. “Mijn ploeg is sowieso al erg sterk. Mijn spelers en ik zijn niet bezig met wat er op de transfermarkt gebeurt.”

