Ancelotti kondigt speelminuten aan voor Hazard morgenavond tegen Bilbao: “Wees gerust, er is niks aan de hand met Eden”

Miguel, een steengoede en betrouwbare journalist, zegt zeker te zijn – ‘Goede bronnen’. Hij is niet alleen. Sinds maandag vindt zowat de hele Madrileense pers het niet pluis dat Hazard pas twáálf dagen na zijn griepaanval eindelijk opnieuw kan hervatten met de volledige groepstrainingen – in casu deze morgen. Rodrygo, bijvoorbeeld, bleef zondag in bed ook al met griep maar daarnet trainde hij alweer mee – drié dagen later.

Zopas 13u. Carlo Ancelotti op zijn persconferentie: “Hazard zit in de selectie voor de wedstrijd tegen Bilbao (morgenavond 21u, live op Eleven Sports) en hij zal minuten krijgen. Wees gerust, er is niks aan de hand met Eden.”

Eden Hazard heeft al menig journalist die Real Madrid volgt grijze haren opgeleverd. De waarheid ligt – zoals zo vaak – in het midden. Volgens de informatie waarover uw krant beschikt, is Hazard na de interland tegen Estland (13 november) weldegelijk met een overbelasting aan de kuit teruggekeerd naar Madrid. Van een echte ‘blessure’ was geen sprake, het was meer ‘hinder’. Marc Degryse zou het zo omschrijven: ‘Simpelweg niet fit zijn’.

Op vrijdag 19 november krijgt Hazard vervolgens griep. Een stevige griep, die hem verzwakt. Eenmaal hij zich terug genezen meldt in de installaties van de club, beslist de medische staf om gezien de eerdere kuitproblemen van Eden én diens fysieke verzwakking de speler niet meteen te laten trainen met de groep. Omdat Ancelotti op elke persconferentie alléén maar over ‘griep’ spreekt, gaan de alarmbellen evenwel af bij de plaatselijke pers – en dus ook in België. Maar ‘as we speak’ zouden én de griepaanval én de spierproblemen achter de rug liggen bij Hazard.

En kan hij morgenavond inderdaad minuten maken tegen Bilbao.

Miguel wordt er horendol van.

Wie niet?

Begin november was bondscoach Roberto Martínez nog positief over de situatie van Eden Hazard: