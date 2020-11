Alwéér blessure voor Eden Hazard: bekijk hier Rode Duivel spierkwetsuur in het rechterbeen opliep

De bewuste fase waarbij Eden Hazard zich blesseerde speelde zich na 25 minuten af. Vijf minuten nadat Hazard voor de eerste échte mogelijkheid van Real had getekend, bezeerde hij zich na een sprintduel met Battaglia. Het verdict was bikkelhard: nieuwe blessure en exit Eden Hazard. Het zou om een spierblessure in het rechterbeen gaan. Over de ernst van Hazards blessure is nog niets duidelijk. Hij kon wel zelfstandig het hele veld rondstappen, zij het met een pijnlijke grimas. Hazard ging meteen met de dokter naar de kleedkamer, morgen volgen de eerste tests.

Hazard was dit seizoen al een hele tijd buiten strijd met een dijblessure. Toen hij eind oktober eindelijk terug was, raakte hij dan weer besmet met het coronavirus. Afgelopen woensdag was Hazard nog goed voor een doelpunt in het Champions League-duel bij Inter.

Alsof de blessure van Eden Hazard nog niet erg genoeg was, werd het in de tweede helft ook een pijnlijke avond voor Thibaut Courtois. Onze nationale nummer één speelde de bal pardoes in de voeten van Joselu, die voor een leeg doel eenvoudig de 0-2 voor Alaves op het bord kon zetten. Na 5 minuten was Real al op achterstand gekomen na (alweer) een penaltydoelpunt. Perez zette de elfmeter feilloos om. Casemiro tekende in de slotfase nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Real niet meer. De Koninklijke staat vierde in La Liga en volgt al op 6 punten van leiders Sociedad en Atlético Madrid.

De blunder van Courtois die voor 0-2 zorgde:

