Abidal: “Bartomeu verkoos in de zomer van 2019 Griezmann boven een terugkeer van Neymar”

Sinds Neymar in 2017 FC Barcelona na een ophefmakende transfer voor 220 miljoen euro verliet om naar PSG te trekken, gonsde het de jaren erop van de geruchten als zou een in Parijs ongelukkige Neymar terugkeren naar Camp Nou. Geen loze geruchten, dixit Eric Abidal in de Engelse krant ‘The Telegraph’. “Tien dagen voor het einde van de transferzomer, bevond ik me samen met mijn CEO in Parijs om er met Leonardo (de sportieve directeur van PSG, nvdr) te onderhandelen over Neymar. Het feit dat ik er met de CEO was, was omdat we ervan overtuigd waren dat we hem terug konden kopen.”

Volledig scherm Eric Abidal. © Photo News

“Hadden we Griezmann toen niet gehaald, ben ik er 100 procent zeker van dat we Neymar beet hadden. We hadden toen ook vooral een flankaanvaller nodig. En op de flank was Neymar bij Barcelona geweldig. Het gaat er hier niet over welke van de twee de beste is, wel over wie we toen het best konden gebruiken. En dat was Neymar. Maar de voorzitter besliste om Griezmann te halen.”

De herintrede van Neymar als blaugrana werd nog bemoeilijkt door de hangende rechtszaak tussen Barça en de speler na zijn vertrek in 2017. De Braziliaan claimde dat hij nog een bonus van maar liefst 43 miljoen euro te goed had na zijn laatste contractverlenging in 2016. FC Barcelona won de zaak en moest ‘Ney’ uiteindelijk ‘slechts’ 6,7 miljoen betalen. Abidal: “Dat argument hoorde ik ook altijd ja en bemoeilijkte natuurlijk de onderhandelingen. Neymar zou zijn eis moeten laten vallen. Maar dat was niet mijn probleem, ik was er niet bij toen die deal onderhandeld is. Volgens mij konden we Neymar zeker en vast terughalen. Het is alleen niet gebeurd.”

Goals en assists tussen Neymar en Messi:

