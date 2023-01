2,8 miljoen voor Barça en Real... en 4 miljoen voor Piqué: hoe Shakira’s ex de grote winnaar is van de Supercopa

De Spaanse Supercup werd gewonnen door FC Barcelona. Maar een andere winnaar van de ‘Final Four’ die afgewerkt werd in Riyad, is Gerard Piqué. Met zijn investeringsbedrijf Kosmos Holding houdt de Spaanse ex-voetballer daar een commissie van maar liefst 4 miljoen euro aan over, waar finalisten Barça en Real het met elk 2,8 miljoen moeten stellen. Valencia krijgt 1,7 miljoen, Betis 750.000 euro.

Goed onderhandeld, de deal die Piqué in 2019 wist af te ronden tussen de Spaanse voetbalbond en Saoedi-Arabië, land dat zich net als Qatar wil opwerken als internationale sporthotspot. 40 miljoen hadden de Saoedi’s over om de Spaanse Supercup in Riyad te laten plaatsvinden. In de vorm van een mini-toernooi met vier clubs, waar dat vroeger een match was tussen de landskampioen (Real Madrid) en de bekerwinnaar (Betis). Maar nu mogen ook het nummer twee in de competitie (FC Barcelona) en de verliezende bekerfinalist (Valencia) deelnemen. Piqué wist dat voor zes jaar te onderhandelen in een deal waarin jaarlijks 20 miljoen naar het Spaanse voetbal vloeit.

De overeenkomst oogstte ook al kritiek, nadat ‘El Confidencial’ vorig jaar audioberichten lekte over de onderhandelingen tussen Piqué - toen die nog voetballer was van FC Barcelona - en Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales. Piqué stelde in een reactie dat alles legaal is verlopen en zijn commissie van in totaal 24 miljoen euro, een kleine 15% op de deal, “relatief normaal” en “marktconform” is. “Ik heb niets te verbergen en ben heel fier op wat we doen met Kosmos”, sprak Piqué op Twitch. “We wilden we het format van de Supercopa vernieuwen om het voor de kijker aantrekkelijker te maken. Dat heeft zijn weergave op de inkomsten. Naast Saoedi-Arabië konden we ook voor Amerika of Qatar kiezen.”

Piqué richtte in 2017 samen met Hiroshima Mikitani, baas van toenmalig Barcelona’s hoofdsponsor Rakuten, en Edmund Chu, directeur van Chinees management- en marketingbureau SECA, dat zich onder meer bezighoudt met Formule E, Kosmos Holding op. Kern van de onderneming, met Piqué als uithangbord, is het herzien van de sport- en mediabedrijven van gisteren voor het publiek van morgen. Zo wil Kosmos Holding via de combinatie van sport, media en entertainment de sportbeleving drastisch veranderen.

Met verschillende en relatief kleinere producten en diensten timmert Piqué al jaren aan de weg. Zo heeft de ex-man van Shakira zich intensief beziggehouden met zonnebrillen (Kypers), organische hamburgers (Natrus), sportdranken (426 Miles) en e.football.pro (eSports). Sinds kort is er ook de Kings League in het voetbal, waarin er zeven tegen zeven tegen elkaar gespeeld wordt en die dankzij Piqué via zijn breuk met Shakira graag onder de aandacht werd gebracht.

Niet elke idee is trouwens een succes. Gamebedrijf Kerad Games moest met Golden Manager, een voetbalspel vergelijkbaar met Football Manager, op de kaart worden gezet, maar in 2018 werd bekend dat het bedrijf twee miljoen euro verlies had geleden. Piqué besloot de deuren te sluiten en het merendeel van de 35 werknemers over te plaatsen naar andere projecten.

En onlangs kwam er ook een einde aan de deal die Kosmos met de ITF had gesloten rond het vernieuwde format voor de Davis Cup in het tennis. Er zou de komende 25 jaar circa 2,6 miljard in het nieuwe toernooi gestoken worden. Maar het idee sloeg niet aan omdat de topspelers weinig interesse toonden en hun kat stuurden, waardoor de publieke belangstelling uitbleef. Bijna driekwart van de tennisbonden, waaronder België, ging in 2018 nog definitief akkoord met de revolutionaire plannen. De editie van dit jaar wordt nog als gepland gehouden. Het eindtoernooi, de Final 8, wordt in november in Malaga gespeeld. België sneuvelde vorig jaar in de groepsfase. Canada won het toernooi.

Ook Shakira’s bankrekening dikt aan dankzij Piqué Kan Piqué met een goed gevoel op de Supercopa terugkijken en kon hij ook dankzij zijn fel gemediatiseerde breuk met Shakira veel reclame maken voor zijn Kings League, legt de scheiding ook de Colombiaanse zangeres (45) geen windeieren op financieel vlak. Zo verdient ze aardig aan de platen waarin ze openlijk uithaalt naar Gerard Piqué. Aan een eerste nummer met de Argentijnse producer Bizarrap, Music Session 53, houdt ze al 127 miljoen views op YouTube over. En ook op een recente plaat haalt ze uit naar Piqué en zijn nieuwe vriendin, Clara Chia Marti (23). “Ik ben twee 22-jarigen waard. Je ruilde een Ferrari voor een Twingo en een Rolex voor een Casio.” Een ochtendshow van Telecinco berekende al dat alleen die laatste plaat via streaming Shakira via YouTube 512.000 Amerikaanse dollar oplevert dankzij YouTube, 500.000 dankzij Amazon Music, 360.000 dankzij Spotify en maar liefst 1.200.000 dankzij Apple Music. Goed voor in totaal 2.500.000 dollar. ‘Te Felecito’, waarin ze ook subtiel naar Piqué verwijst, was dan weer goed voor 10 miljoen. Lees ook. Het businessmodel achter de wraaksong: hoe Shakira alle records breekt met haar sneer naar ex Gerard Piqué