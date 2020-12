18-jarig toptalent ontpopt zich tot nieuwe ‘golden boy’ van Barcelona: “Hij heeft een speciale klik met Leo”

‘t Is niet allemaal kommer en kwel bij FC Barcelona, nog altijd maar vijfde in La Liga. Na de 0-3-overwinning op het veld van Valladolid staat niet alleen Lionel Messi in de schijnwerpers dankzij zijn 644ste doelpunt voor Barcelona - geen enkele speler scoorde ooit meer voor één club. Ook Pedri trekt een groot deel van de aandacht naar zich toe. De Spanjaard, hij vierde vorige maand zijn 18de verjaardag, liet de voorbije weken zien hoeveel talent hij heeft. Dat zette hij gisteren nog eens extra in de verf. Zijn heerlijke assist - knappe hakbal - zal voor altijd in de geschiedenisboeken staan als de beslissende pass voor Messi’s recorddoelpunt. De ancien en jongeling vinden mekaar blindelings.

“Pedri doet het onmogelijke door Messi te begrijpen op het veld”, schrijft sportkrant Marca. “Hij is een talent en zorgt voor een frisse wind bij Barça. Het type waar Messi naar verlangt.” Coach Ronald Koeman liet optekenen dat het toptalent “heel erg goed is”. Verdediger Clément Lenglet was eveneens lovend. “Een speler die met zijn hoofd speelt, hij heeft niet de fysieke capaciteiten van een topatleet, maar het gaat veel sneller bij hem. Hij heeft een speciale klik met Leo.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AS vatte het als volgt samen: “Messi en Pedri voetballen in harmonie. De youngster heeft de competitieve vonk in Messi opnieuw doen oplaaien. Pedri hééft het. Hij voelt aan welke ruimte hij moet bespelen rond Messi. Het lijdt geen twijfel dat de Argentijn houdt van Pedri’s voetbal. Pedri is niet de man die tientallen goals zal maken. Hij is meer een ijkpunt voor zijn team. En Messi was nooit gelukkiger op een veld dan wanneer hij naast ploegmaats speelde die laten scoren, en niet zelf scoren, als hoofddoel hebben.”

Iniesta

Pedri wordt wel eens vergeleken met zijn grote idool, Andrés Iniesta. Niet toevallig de steunpilaar die in het verleden Barça samen met Messi naar grootse successen leidde. Meer aangever en draaischijf dan afwerker. Zonder de lat té hoog te leggen, maar de ontwikkeling van Pedri is op z’n minst indrukwekkend te noemen. In augustus 2019 maakte de middenvelder als 16-jarige zijn debuut bij tweedeklasser Las Palmas. Een maand later haalde Barcelona hem binnen voor zes miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage. Pedri tekende een contract tot 2022 plus optie op twee extra seizoenen bij de ‘Blaugrana’. Afkoopclausule - hou u vast: 400 miljoen euro. Hij bleef nog één seizoen op huurbasis actief bij zijn jeugdclub, waar hij de jongste doelpuntenmaker ooit werd en uitblonk in La Liga2.

De stap naar Barcelona begin dit seizoen leek groot, maar hij paste zich snel aan. Eén keer zat-ie op de bank in de Champions League-match tegen Ferencváros. Verder verzamelde hij elke wedstrijd speelminuten, met een basisplaats in de voorbije drie matchen. De Spaanse media, en Messi, zijn het er nu al over eens: naast Ansu Fati heeft Barcelona met Pedri nóg een ‘golden boy’ in zijn rangen. Lichtpunt in een tot dusver teleurstellend seizoen voor Barça.

Volledig scherm Pedri © Photo News