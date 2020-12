0 assists in La Liga, amper 3 veldgoals in alle competities: de wel erg povere stats van Messi

Messi heeft dit seizoen wel twee assists achter de naam, maar die deelde hij uit in de Champions League. In La Liga blijft het wachten op de eerste. Dat wil echter niet zeggen dat Messi geen passes uitdeelt die tot goals kunnen leiden. ‘t Is alleen dat zijn maats ze niet afwerken. Zo hebben Griezmann (6), Coutinho (5) en Braithwaite (4) onder hun drietjes 15 zogenaamd ‘grote’ kansen gemist. Voor die gemiste kansen pakte Messi acht keer uit met een ‘sleutelpass’. In La Liga doet alleen Iago Aspas beter. Hij heeft er negen. De aanvaller van Celta telt dan ook 4 assists.

Volledig scherm Messi op 13 december wel aan het feest tegen Levante. © AP

Ook Messi’s doelpuntenproductie is niet wat we gewend zijn van de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal: acht goals in 16 matchen in alle competities. Van die acht zijn er dan nog eens vijf penalty’s. Slechts drie veldgoals dus. Zorgelijke stats toch, niet in het minst voor Ronald Koeman. In Barcelona draait de geruchtenmolen rond de toekomst van de Argentijn ook onverminderd voort, nadat hij afgelopen zomer tevergeefs een vertrek uit Camp Nou wou forceren. PSG zou in de pole liggen om de Vlo binnen te halen - de reünie met Neymar waar de Braziliaan recent nog op hintte. Naast Man City ook de enige club die de financiële ruimte heeft om Messi’s monstercontract in de boekhouding op te nemen. Zijn contract loopt in juni af en vanaf januari is hij vrij om te spreken met gegadigden.

Volledig scherm Emili Rousaud is een van de kandidaat-voorzitters van FC Barcelona. Op 24 januari wordt de een nieuwe sterke man verkozen in Camp Nou. © EPA

Onlangs liet Emili Rousaud, een van de kandidaat-voorzitters van FC Barcelona, zich nog uit over de zaak-Messi. “Als Messi geen forse salarisverlaging aanvaardt, zal hij vertrekken. We zullen met hem en zijn entourage samenzitten en het voorstel overmaken”, vertelde hij de Catalaanse krant ARA. “Want met de huidige cijfers is zijn contract onhoudbaar. We zullen hem om een opoffering te vragen. Kijk, Messi heeft enkele van de briljantste pagina’s uit de clubgeschiedenis geschreven en het is onze plicht onze legendes te eren, maar de realiteit is zoals ze is. De dingen moeten gezegd worden zoals ze zijn. We mogen onze socio’s niet bedriegen. Alles zullen we doen opdat hij blijft, maar alleen als dat financieel enigszins haalbaar is.”

Leo Messi met drie iconische vieringen na een goal:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.